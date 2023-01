Thurnbichler zdecydował. Tak wygląda skład na zawody PŚ w Sapporo

Choć dopiero kilkadziesiąt minut temu zakończyła się rywalizacja na Wielkiej Krokwi, to Thomas Thurnbichler już ogłosił, kto znalazł się w składzie na zawody Pucharu Świata w Sapporo, które odbędą się w dniach 20-22 stycznia. Polscy skoczkowie wylecą do Japonii już we wtorek rano.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia: Było super, magicznie. Bardzo czekałem

Thomas Thurnbichler odsłonił karty. Polska piątka na trzy konkursy w Sapporo

Kilka chwil po zakończeniu konkursu w Zakopanem trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler udzielił wywiadu Kacprowi Merkowi ze stacji Eurosport. Szkoleniowiec został zapytany o skład, w którym polska kadra zaprezentuje się w przyszłotygodniowych zawodach w Sapporo.

Kubacki miał zwycięstwo w kieszeni. A potem szokująca decyzja jury

Austriak ogłosił, że w Azji wystąpią Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. To oznacza, że Polska nie wykorzysta w pełni przysługującej jej sześcioosobowej kwoty startowej. Potwierdził to sam trener.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

W porównaniu do Zakopanego w składzie zabrakło 19-letniego Jana Habdasa, który w niedzielę zdobył pierwsze w karierze punkty w Pucharze Świata. Przed juniorem jednak najważniejsza impreza sezonu, jaką są mistrzostwa świata juniorów i w czasie japońskich konkursów będzie przygotowywał się do tego startu.

Stoch wziął przykład z Lewandowskiego i słynnych "8 sekund"

W Sapporo zaplanowano aż trzy konkursy indywidualne Pucharu Świata. Pierwszy z nich odbędzie się już w piątek 20 stycznia o 8:00 czasu polskiego. Skoczkowie pojawią się na rozbiegu o tej samej godzinie także w sobotę, a niedzielny konkurs zaplanowano na 2:30 w nocy czasu polskiego.