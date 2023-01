Stoch wziął przykład z Lewandowskiego i słynnych "8 sekund"

Polscy kibice mogą czuć niedosyt po niedzielnym konkursie indywidualnym na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Choć po pierwszej serii Dawid Kubacki z kilkupunktową przewagą prowadził nad Janem Hoerlem, to ostatecznie ukończył zawody na drugiej lokacie ze stratą 1,1 punktu do Halvora Egnera Graneruda. Spory wpływ na to miały niekorzystne warunki i niższa belka startowa. O konkursie więcej pisaliśmy --> TUTAJ.

Milczący Kamil Stoch i łapanie za głowę. "Mam mieszane uczucia"

Ogromnego pecha do warunków miał także Kamil Stoch, który w obydwu seriach konkursowych skakał z wiatrem w plecy. Do noty z pierwszej serii dopisano 35-latkowi 15,7 punktu. W drugiej serii otrzymał jeszcze więcej, bo aż 18.

Żyła odpadł i stał się symbolem loterii w Zakopanem. Thurnbichler tłumaczy

Kilka chwil po zakończeniu zawodów Stoch stanął przed kamerami Eurosportu. - Zadowolenie czy przeważa złość? - zapytał skoczka Kacper Merk. I wówczas nastąpiło niemal dziesięć ciszy. Trzykrotny mistrz olimpijski milczał dłużej niż Robert Lewandowski po porażce z Włochami w Lidze Narodów w listopadzie 2020 roku, o czym więcej pisaliśmy --> TUTAJ.

Stoch jednak po chwili zebrał myśli i odparł: - No niestety, mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony jestem zawiedziony, bo wiem, że mogłem skakać lepiej. Czułem, że można było z tych skoków wycisnąć więcej. Ale z drugiej strony mam poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Czułem też pozytywną energię od kibiców, mimo że nie lądowałem dzisiaj najdalej.

Małysz zirytowany jak nigdy. Od razu zgodził się z Kurzajewskim

Kamil Stoch ukończył zawody na 7. miejscu, co sprawiło, że w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata awansował na 8. miejsce. Za tydzień skoczkowie będą rywalizować w Sapporo, gdzie odbędą się aż trzy konkursy indywidualne.