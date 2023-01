Kubacki chciał "pozdrowić" jedną osobę. Dobrze, że zmienił zdanie

Niedzielny konkurs indywidualny w Zakopanem przez dłuższy czas stał pod ogromnym znakiem zapytania. Wszystko przez bardzo mocny wiatr. Ostatecznie udało się rozegrać obie serie konkursowe, jednak w trakcie trwania rywalizacji warunki atmosferyczne odgrywały ważną rolę. Jedną z ofiar niekorzystnego wiatru, po raz kolejny w sezonie, był Dawid Kubacki.

Kubacki zdegustowany po drugim skoku w Zakopanem

Lider klasyfikacji generalnej w pierwszej serii poszybował na odległość 137,5 metra, co na półmetku dawało mu prowadzenie. Choć już wtedy dostał sporą rekompensatę za wiatr, warunki przy drugim skoku były znacznie bardziej niekorzystne. Wiatr z tyłu skoczni był tak mocny, że do noty Polaka zostało dodane aż 24.9 pkt (uwzgldniając punkty za obniżenie belki). Przełożyło się to na odległość 124 metrów i zakończenie zawodów na drugim miejscu, o 1,1 pkt za Halvorem Egnerem Granerudem.

Po zakończeniu rywalizacji Kubacki był bardzo niezadowolony, że puszczono go w takich warunkach. Nie obyło się bez uszczypliwego komentarza w kierunku Borka Sedlaka, który odpowiada za zapalanie skoczkom zielonego światła. - Masz minę, jakbyś chciał teraz kogoś, ekhmm, zabić - powiedział do Kubackiego dziennikarz Kacper Merk z Eurosportu. - Chciałbym go pozdrowić - odparł ironicznie zdenerwowany skoczek. - Dobra, nie będziemy tego komentować. Bywa, niestety było ciężko - dodał.

W ciężkich warunkach drugi skok oddawał również Kamil Stoch, który dostał rekompensatę w wysokości 18 punktów po skoku na odległość 124 metrów. O sporym pechu może mówić też Piotr Żyła. Piąty zawodnik klasyfikacji generalnej skoczył w pierwszej serii tylko 111,5 metra i zajął dopiero 39. lokatę.

Kubacki utrzymał prowadzenie w Pucharze Świata i wyprzedza drugiego obecnie Graneruda o 116 punktów. Teraz skoczkowie przeniosą się do Sapporo, gdzie w dniach 20-22 stycznia zaplanowano trzy konkursy indywidualne.