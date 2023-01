Historyczny sukces Polaka w Zakopanem. 19-latek odleciał

Jan Habdas bardzo dobrze spisał się w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. 19-latek wylądował na 129 metrze. Otrzymał pięć not "18" za styl. Miał łączną notę 121,4, co dało mu to po pierwszej serii czternaste miejsce.

Habdas na wysokim 14. miejscu

W efekcie Jan Habdas Zakopanem dokonał historycznej rzeczy. Został pierwszym Polakiem, urodzonym w XXI wieku, który awansował do serii finałowej PŚ. Mało tego, po raz pierwszy w karierze będzie walczył w drugiej serii konkursu PŚ. Był tego blisko już dwa razy w tym sezonie. Zajmował jednak 34. miejsce w dwóch konkursach w Wiśle.

Habdas do zajmującego dziesiąte miejsce - Słoweńca Anze Laniska stracił 4,8 punktu. Lepiej od niego spisało się tylko dwóch Polaków: Kamil Stoch (126,5 metra i szóste miejsce) oraz Dawid Kubacki. Ten ostatni skoczył aż 137,5 metra i zdecydowanie prowadził po pierwszej serii. Nad wiceliderem, Austriakiem Janem Hoerlem ma przewagę 8,7 punktu.

Jan Habdas nieźle spisywał się w tym sezonie w Pucharze Kontynentalnym. Regularnie kończył zawody w czołowej dziesiątce, był nawet 4. w norweskim Vikersund. Przeskok do Pucharu Świata okazał się dla niego jednak bardzo trudny. Wszystkie konkursy TCS kończył w piątej dziesiątce, a do zawodów w Ga-Pa w ogóle się nie zakwalifikował.

- Nie wiem, czy to kwestia mentalności, czy jakichś niedociągnięć w prowadzeniu, gdy muszą przeskoczyć na wyższy poziom, ale pewne jest, że nie potrafimy tych młodych talentów oszlifować. Czołówka światowa zupełnie nam uciekła w tym aspekcie i to powód do wielkiego niepokoju - powiedział Rafał Kot, wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego i były fizjoterapeuta naszej kadry w rozmowie z WP Sportowe Fakty.