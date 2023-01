Jest komunikat jury ws. zawodów w Zakopanem. Kibice pod skocznią tylko przeklinają

"Wszystko będzie dobrze" - wybrzmiało z głośników na Wielkiej Krokwi, gdy weszliśmy na teren obiektu. Tymczasem na razie trudno w to uwierzyć. Warunki na skoczni są fatalne. Jest dokładnie tak, jak zapowiadały najgorsze prognozy od początku weekendu.

"Jury meeting" nie przyniósł decyzji. Kolejne spotkanie o 15:15

Najpierw na skoczni odwołano serię próbną, która miała się rozpocząć o 15:00, a na godzinę 14:30 zaplanowano spotkanie jury. To nie przyniosło żadnych konkretnych decyzji - zwołano po prostu kolejne zebranie na 15:15.

Ujawniamy tajemnice polskich skoczków. Thurnbichler tylko się zaśmiał

Odsunięcie podjęcia kolejnych decyzji o 45 minut nie dziwi. Obecnie warunki wyglądają najgorzej od rana, ale jak informował dziennikarz Viaplay, Piotr Majchrzak, jest szansa, żeby w granicach godzin 17-19 wiatr zaczął słabnąć.

Wtedy można byłoby już zacząć próby startu konkursu. To jednak małe światełko w ciemnym tunelu, jakim wydaje się oczekiwanie na lepsze warunki w Zakopanem. Na razie wieje tak mocno, że czasem trudno się idzie w kierunku trybun i biura prasowego.

Tylko wiatr może zniszczyć serię Kubackiego. "Łudzę się"

Kibice tylko przeklinają. Warunki, w których nie da się skakać

W mieście - kilkaset metrów od Wielkiej Krokwi - nie jest jeszcze tak źle. Wieje, ale zdecydowanie mniej niż bliżej gór. To tu wszystkich zmierzających na skocznię witają podmuchy halnego z Tatr, a teraz także lekkie opady śniegu.

Kibice po drodze do skoczni próbowali rozstawiać dwuczęściowe flagi Polski przygotowane na zawody, ale jedyne, co mogli zrobić to przekląć i je złożyć. Pod skocznią słychać w zasadzie tylko przekleństwa. Trudno bawić się ze świadomością, że zawody mogą się nie odbyć, albo przedłużać w nieskończoność, robiąc tylko nadzieję kibicom i zapewniając stacjom telewizyjnym wypełnienie ich ramówki.

Flagi poszczególnych reprezentacji na szczycie trybun obiektu powiewają bardzo mocno, wiatr nie ustaje. Czasem przy samym pawilonie skoczni, w strefie odjazdu podmuchy odpuszczają. Na kilku pomiarach na zeskoku też wahają się pomiędzy wartościami typu 1-2 metry na sekundę. Potem dochodzą jednak dwa znacznie bardziej aktywne, gdzie wiatr wieje nawet w granicach 6 metrów na sekundę. To już warunki, w których nie da się skakać. Trzeba mieć nadzieję, że będą się uspokajać.

Wyczekali Kubackiemu gorsze warunki. Członek jury tłumaczy i bredzi. "Zdarza się"

Plan nadal zakłada start pierwszej serii zawodów o godzinie 16:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.