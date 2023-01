Tylko wiatr może zniszczyć serię Kubackiego. "Łudzę się"

Dawid Kubacki to lider Pucharu Świata, który w trwającym sezonie wygrał pięć konkursów, a 10 skończył na podium. To świetna statystyka po 12 indywidualnych startach. A w niedzielę w Zakopanem Kubacki ma szansę na dziewiąte podium z rzędu. Jeśli na nie wskoczy, będzie miał czwartą najdłuższą serię podiów w historii Pucharu Świata. I mocno zbliży się do swojego rekordu, który dał mu trzecie miejsce.

Małysz, Stoch, Schlierenzauer, Morgenstern, Nykaenen, Weissflog - dominatorzy za Kubackim

Na przełomie 2019 i 2020 roku Kubacki stanął na podium aż 10 kolejnych konkursów z rzędu. Tuż przed tamtymi świętami Bożego Narodzenia zajął 47. miejsce w Engelbergu, a kilka dni później zaczął Turniej Czterech Skoczni od trzeciego miejsca w Oberstdorfie, następnie był trzeci w Garmisch-Partenkirchen, drugi w Innsbrucku, pierwszy w Bischofsofen i najlepszy w całym Turnieju. Po nim był trzeci i trzeci w Predazzo, pierwszy i pierwszy w Titisee-Neustadt, trzeci w Zakopanem i trzeci w Sapporo. Po 10 podiach z rzędu wyskakanych między 29 grudnia 2019 roku a 1 lutego 2020 roku Kubacki spadł z pudła, zajmując szóste miejsce w drugim konkursie w Sapporo.

Znakomita seria skończyła się na wyniku lepszym niż kiedykolwiek osiągnęli tacy dominatorzy Pucharu Świata jak Adam Małysz (maksymalnie sześć podiów z rzędu), Gregor Schlierenzauer (9), Matti Nykaenen (9), Jens Weissflog (7), Thomas Morgenstern (8) czy Kamil Stoch (6). Lepsi pod tym względem są tylko Janne Ahonen (13) i Peter Prevc (12).

Wyczekali Kubackiemu gorsze warunki. Członek jury tłumaczy i bredzi. "Zdarza się"

Teraz, 15 stycznia 2023 roku, liczymy, że Kubacki przedłuży swoją drugą najlepszą serię w karierze. Zaczął ją 9 grudnia, w Titisee-Neustadt. Tam był drugi i pierwszy, następnie zajął drugie i pierwsze miejsce w Engelbergu, trzecie w Oberstdorfie, trzecie w Ga-Pa, pierwsze w Innsbrucku i trzecie w Bischofshofen.

Z tą serią ośmiu podiów Kubacki w zestawieniu najlepszych seryjnych podiumowiczów w historii PŚ jest siódmy. Czołówka wygląda tak:

1. Ahonen 13

2. Prevc 12

3. Kubacki 10

4. Nykaenen 9

4. Schlierenzauer 9

4. Kraft 9

7. Morgenstern 8

7. Schlierenzauer 8

7. Kubacki 8

"To działa od maja na wszystkich skoczniach po kolei"

Kubacki doskonale wie, że cały czas jest w formie, która pozwala myśleć o kolejnych zwycięstwach i podiach. - Co natrenowałem od maja, to działa na wszystkich skoczniach po kolei, więc nie mam podstaw, żeby sądzić, że tutaj nie będzie działało. Oczywiście są czynniki, na które nie mam wpływu, ale ja chcę tylko swoją robotę wykonać dobrze - mówi.

Kubacki faktycznie błyszczy od maja, a więc od początku pracy z nowym trenerem, Thomasem Thurnbichlerem. Latem był bezkonkurencyjny w cyklu Grand Prix. Wystartował w nim cztery razy i zajął następujące miejsca: 1, 2, 1, 1.

W sezonie zimowym komplet jego wyników robi wrażenie może nawet jeszcze większe niż ta seria ośmiu podiów. Popatrzmy - od Wisły do Zakopanego Kubacki zajmował kolejno miejsca: 1, 1, 4, 6, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3.

To nie jest Zakopane, to jest ZakoPOWER! Skoczkowi rosną tu skrzydła. "Magia"

Kubacki chce, żeby wiało u Stocha

Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że zaszkodzić Kubackiemu może tylko pech do pogody. W niedzielę w Zakopanem od rano bardzo mocno wieje i chociaż prognozy na popołudnie są lepsze, to tylko trochę. Może być tak, że planowany na godzinę 16.00 konkurs trzeba będzie opóźnić, może on mieć loteryjny przebieg, a może nawet trzeba go będzie odwołać.

Ważne, że Kubacki za bardzo się tym nie przejmuje. - Zawsze mamy takie ryzyko, bo to jest sport na otwartym powietrzu. Na pogodę wpływu nie mamy. Oby tylko było bezpiecznie - mówi.

Alarm w Zakopanem! Najczarniejszy scenariusz się potwierdza. Znamy czas decyzji

Chcąc wierzyć w dobry scenariusz, podkreślmy, że nawet w wietrzny dzień zawody mogą się odbyć i mogą być sprawiedliwe. - Jeśli wiatr będzie nawet mocny, ale z jednego, stabilnego kierunku, to jury może odpowiednio ustawić belkę i czy to będzie wiatr pod narty, czy w plecy, to będziemy jechać mniej więcej wszyscy w takich samych warunkach. Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy wiaterek zaczyna kręcić i jest jak w piątkowych kwalifikacjach, gdzie rozstrzał punktów za wiatr jest od +20 (+23,2 miał Clemens Aigner) do delikatnych minusów (-1,3 miał Peter Prevc). To jest ogromna różnica w locie, kiedy się ten wiaterek pod narty ma, albo nie - analizuje Kubacki

- Łudzę się, że Zakopane będzie dla nas łaskawe, że wiatr się gdzieś po halach poodbija i będzie wiało w Poroninie, będzie wiało w Zębie u Kamila [tam mieszka Stoch], a tu będzie spokój - kończy lider Pucharu Świata.