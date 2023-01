Dziwna decyzja jury. Kubacki czekał, warunki się pogorszyły i musiał ruszać. Thurnbichler reaguje

Jury konkursu drużynowego w Zakopanem podjęło dziwną decyzję przed finałowym skokiem Dawida Kubackiego. Polak musiał czekać, choć warunki od jego wejścia na belkę do oddania próby zmieniły się i to na gorsze. - Jest jak jest - ocenia Thomas Thurnbichler i mówi, że taki wybór kontrolujących przebieg zawodów trzeba zaakceptować. Zwłaszcza że mają podgląd na to, jak zmieniają się warunki.

