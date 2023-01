Oto klasyfikacja generalna Pucharu Narodów. Austria zwiększyła przewagę nad Polską

To była udana polska sobota na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w pierwszym konkursie drużynowym w tym sezonie. Było to pierwsze podium polskich skoczków od prawie dwóch lat. Wygrała Austria, która była faworytem przed rozpoczęciem rywalizacji. Przewaga była jednak minimalna. Więcej o konkursie pisaliśmy --> TUTAJ.

Polska goni Austrię w Pucharze Narodów. Świetne wieści po konkursie w Zakopanem

Dobre skoki Kamila Stocha, Piotra Żyły, Pawła Wąska oraz Dawida Kubackiego sprawiły, że Polska zajęła drugie miejsce w dzisiejszym konkursie drużynowym i dopisała 200 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów. Polacy wciąż zajmują drugie miejsce za Austrią. Przed sobotnimi zawodami przewaga skoczków trenowanych przez Andreasa Widhoelzla wynosiła 252 punkty. Po konkursie zwiększyła się do 302.

Polacy mają obecnie na koncie 2274 punktów w Pucharze Narodów. Austria zaś powiększyła dorobek do 2576 punktów. Trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej zajmują wciąż Norwegowie (2023 pkt).

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po konkursie w Zakopanem:

Austria - 2576 pkt Polska - 2274 pkt Norwegia - 2023 pkt Słowenia - 1878 pkt Niemcy - 1535 pkt Japonia - 406 pkt Finlandia - 227 pkt Włochy - 179 pkt USA - 112 pkt Czechy - 51 pkt Bułgaria - 49 pkt Szwajcaria - 20 pkt Turcja - 10 pkt Estonia - 8 pkt Kanada - 3 pkt Kazachstan - 2 pkt Rumunia - 0 pkt

Bój o zwycięstwo na Wielkiej Krokwi był niesamowicie wyrównany. Choć przed ostatnim skokiem Austria miała 16 punktów przewagi, to po czwartej grupie i skokach Dawida Kubackiego oraz Stefana Krafta stopniała ona do 1,1 punktu. Spory wpływ na krótszy skok Krafta miał m.in. silny wiatr w plecy. Podobnie było przy próbie Kubackiego, który uzyskał jednak 4 metry więcej od Austriaka, co wpłynęło na zminimalizowanie straty. Indywidualnie Kubacki miał drugą notę, więcej o nieoficjalnych wynikach indywidualnych dzisiejszych zawodów przeczytasz --> TUTAJ.

