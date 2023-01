Thurnbichler odkrył karty. Znamy skład Polaków na konkurs drużynowy w Zakopanem

W piątek Puchar Świata w skokach narciarskich zagościł do Zakopanego. Skoczkowie rywalizowali w dwóch sesjach treningowych i w dosyć kuriozalnych kwalifikacjach, w których odpadł tylko jeden skoczek. W sobotę czeka nas pierwszy w tym sezonie konkurs drużynowy.

Znamy skład Polaków na konkurs drużynowy w Zakopanem

Trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler przekazał skład, w jakim wystąpią Polacy. Na belce startowej pojawią się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Taka też będzie kolejność skoków.

Piątkowe treningi i kwalifikacje były bardzo udane zwłaszcza dla Dawida Kubackiego. Lider Pucharu Świata trzykrotnie pokonał Halvora Egnera Graneruda. W obu sesjach treningowych Kubacki był pierwszy, a w kwalifikacjach ustąpił tylko Danielowi Tschofenigowi. Dobrze też zaprezentował się Piotr Żyła, który i w treningach, i w kwalifikacjach był w pierwszej dziesiątce. Poprawić się będą musieli Stoch i Wąsek. Gdyby zsumować wyniki Polaków z kwalifikacji, to w konkursie drużynowym Polska zajęłaby czwarte miejsce ze stratą dokładnie ośmiu punktów do trzecich Niemców. Drudzy by byli Słoweńcy, a pierwsi Austriacy. Do nich Polacy stracili w kwalifikacjach 34,4 punktu. Wygląda więc na to, że w sobotę podium dla Polski jest realne, ale zwycięstwo zdaje się być poza zasięgiem.

Konkurs drużynowy w Zakopanem rozpocznie się w sobotę o godzinie 16:00. Dzień później o tej samej porze odbędzie się konkurs indywidualny. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

