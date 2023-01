Kubacki raz, Kubacki dwa! Halvor Egner Granerud pokonany w Zakopanem w obu treningach

W piątek skoczkowie narciarscy rozpoczęli rywalizację w Zakopanem. Przed treningami i kwalifikacjami było nieco nerwowo, bo optymizmem nie napawały prognozy pogody. Te na szczęście się nie sprawdziły i pierwszy trening odbył się błyskawicznie. Po około 35 minutach wszyscy skoczkowie oddali swoje próby.

Wiatr jednak dawał się we znaki, bo chociaż obyło się bez przerw, to wiatr zmieniał siłę i kierunek nagle i nader często. Tylko dwóch zawodników przekroczyło granicę 130. metra. Blisko był Stefan Kraft, ale on skoczył 129 metrów. Po nim jednak znakomicie skoczył będący w doskonałej formie Halvor Egner Granerud, który wylądował na 135 metrze. Doskonale odpowiedział jednak Dawid Kubacki, który skoczył 136 metrów i był najlepszy w pierwszym treningu. Trzeci był Andreas Wellinger. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze Piotr Żyła, który po skoku na 123. metr był dziewiąty. 17. miejsce zajął Kamil Stoch (118 m.), 21. Aleksander Zniszczoł (117 m.), 32. Paweł Wąsek (119,5 m.), 38. Jan Habdas (115 m).

Druga seria zaczęła się z wyższego rozbiegu. Tym razem wszyscy skoczkowie mieli wiatr w plecy, aczkolwiek wiał on raz mocniej, raz słabiej. Ale skoki były już znacznie dłuższe. Przed startem czołowej trójki belka została obniżona o dwa stopnie, ale to nie zatrzymało Kubackiego, który skoczył 137,5 metra i wygrał drugą sesję. Znowu wyprzedził Halvora Egnera Graneruda (134 m.), a trzeci był Stefan Kraft, który poszybował 139 metrów. Szóste miejsce przypadło Piotrowi Żyle (132 m.). 26. był Paweł Wąsek (120 m.) 28. Aleksander Zniszczoł (122,5 m.), a 35. Jan Habdas (119 m.). W drugiej serii treningowej udziału nie wziął Kamil Stoch.

Start kwalifikacji zaplanowano na godzinę 18. Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż awans kompletu Polaków, bo na liście startowej znajduje się tylko 51 skoczków. Relacja na żywo z kwalifikacji w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.