Posucha u Kamila Stocha, jakiej nie było nigdy. Licznik wciąż bije na jego niekorzyść

Forma Kamila Stocha wyraźnie zwyżkuje. Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata od początku sezonu miał problem z zajmowaniem miejsca w ścisłej czołówce. Kiedy już plasował się w czołowej dziesiątce, to w kolejnym konkursie potrafił w ogóle nie awansować do drugiej serii. Od początku Turnieju Czterech Skoczni jego dyspozycja jest stabilna. W każdym z konkursów Polak był w TOP 10, a w austriackiej części był to pozycje 5. i 6. On sam ostatecznie w cyklu zajął wysoką 5. lokatę, ale do pełni szczęścia jeszcze trochę brakuje.

Długie oczekiwanie Kamila Stocha na zwycięstwo. Mistrz nie wygrał w Pucharze Świata już od 731 dni

Stoch wciąż nie odniósł zwycięstwa w tym sezonie. Ba! Nie było go jeszcze nawet na podium. Po raz ostatni 35-latek wygrał konkurs Pucharu Świata 9 stycznia 2021 roku podczas weekendu w Titisee-Neustadt. Od tamtego czasu trwa najdłuższa posucha w karierze w oczekiwaniu na kolejną wygraną, która trwa już 741 dni.

Nasz skoczek miewał już długie przerwy między kolejnymi triumfami, ale trwały one 681 dni (między 30 stycznia 2015 roku a 11 grudnia 2016 roku) i 401 dni (między 5 lutego 2012 a 12 marca 2013 roku). Warto również podkreślić, że rok 2022 był pierwszym od chwili pierwszej wygranej w PŚ w 2011 roku, w którym Stoch nie zwyciężył w żadnym konkursie, bo wcześniej wygrywał przy najmniej raz w roku kalendarzowym przez 10 lat z rzędu. Tak imponującej serii nigdy wcześniej nie osiągnął żaden skoczek. Na razie jego licznik wygranych zawodów PŚ zatrzymał się na 39., tyle samo, ile razy na najwyższym stopniu podium w karierze stawał Adam Małysz.

Na podium skoczek z Zębu czeka nieco krócej. Po raz ostatni w najlepszej trójce widzieliśmy go 11 grudnia 2021 roku, czyli na początku poprzedniego sezonu. Podczas zawodów w Klingenthal lepsi od niego okazali się tylko Stefan Kraft oraz Halvor Egner Granerud. Oznacza to, że na podium Kamila Stocha czekamy 395 dni, a jak do tej pory udało mu się stawać na podium aż 80 razy. Mając na uwadze jego formę w ostatnim czasie, można się spodziewać, iż oba liczniki odliczające posuchę naszego mistrza zostaną w tym sezonie wyzerowane.

Najbliższą okazję na to Stoch będzie miał już w nadchodzący weekend. Miejsce na przerwanie czarnej serii wydaje się wręcz wymarzone, ponieważ gospodarzem zawodów Pucharu Świata w dniach od 13 do 15 stycznia będzie Zakopane. Na Wielkiej Krokwi udało mu się wygrać do tej pory pięć razy, a raz zająć trzecie miejsce. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tych konkursów na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Niepokojące prognozy przed Pucharem Świata w Zakopanem