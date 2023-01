Ahonen zabrał głos ws. wojny w skokach. "Byliśmy kur** głupi?". Wskazuje na Żyłę

Nieodłącznym elementem w wyścigu po najlepsze wyniki w skokach narciarskich jest szukanie rezerw w sprzęcie. Tak, jak Formuła 1 ma swój wyścig zbrojeń w rozwoju bolidu, tak samo skoki właśnie w obszarze sprzętu. Największe pole manewru dają kombinezony, które zawsze budzą najwięcej kontrowersji. Tej zimy zagraniczne media zwracają szczególną uwagę na kombinezon Piotra Żyły.

Janne Ahonen od ponad roku nie pracuje już z fińską kadrą. Legendarny skoczek przez kilka sezonów był technikiem sprzętu u kombinatorów norweskich, ale pomagał również rodzimej kadrze skoczków. Nie tylko szył stroje, ale również zajmował się butami, wiązaniami oraz nartami zawodników. Latem 2021 roku odszedł, aby zająć się swoim biznesem (więcej TUTAJ). Dziś pracuje jako ekspert fińskiego serwisu "Yle", gdzie komentuje to, co się dzieje w skokach narciarskich.

Ahonen zwrócił uwagę, że ekipy coraz śmielej poczynają sobie z kombinezonami. Dużo odważniej, niż było to na początku tego sezonu Pucharu Świata. - Teraz widać, jak bardzo zmieniły się kombinezony drużyn od chociażby weekendu w Ruce. W pierwszych wyścigach będziemy trochę bardziej ostrożni i zobaczymy, jak wypadnie kontrola. Wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy da się coś zrobić - stwierdził 45-latek.

Pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni zauważył, że Japończycy są najbardziej powściągliwi w kwestii naginania zasad dotyczących sprzętu. - Jeśli spojrzy się na strój Ryoyu Kobayashiego, daleko mu do najbardziej skrajnych przypadków - powiedział. Ahonen nie omieszkał skrytykować przy tym sposobu kontroli skoczków. - Często skreślani są zawodnicy, którzy nie awansowaliby do drugiej serii bądź odpadli w kwalifikacjach - podkreślił.

Polacy na granicy z kombinezonami. Ostatnio najczęściej "obrywał Piotr Żyła"

Szczególną uwagę w ostatnich tygodniach przykuwa kombinezon Piotra Żyły. Zagraniczne media po konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie twierdziły, że Polak powinien zostać zdyskwalifikowany (więcej TUTAJ). Jak na razie zawodnik z Wisły pomyślnie przechodzi wszystkie kontrole, podobnie jak jego koledzy z kadry, z wyjątkiem Pawła Wąska, który raz został wykluczony z rywalizacji, ale z własnej winy (więcej TUTAJ). Zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon skoczek naszej kadry był tylko raz i był nim Kamil Stoch podczas Pucharu Świata w Wiśle. Słowa krytyki w kierunku polskiego sztabu skierował nawet były kontroler sprzętu w Pucharze Świata, Mikka Jukkara.

- Wygląda na to, że Polska coś na to wymyśliła. Ta gra nadal będzie częścią skoków narciarskich, ale powinna być uczciwa i sprawiedliwa - mowił Fin. Oburzeni byli również Norwegowie, którzy pytali naszego skoczka, czy nie widzi w swoim stroju nic dziwnego.

"Piotrek wyjaśnił, że chyba musi się inaczej cieszyć po swoich skokach. Teraz cieszy się jak gladiator - ręce w dół. Następnym razem ręce będzie miał w górze i po problemie" - pisał na Twitterze dziennikarz "TVN", Damian Michałowski.

Kombinezon naszego skoczka w ostrych słowach skomentował też wówczas Janne Ahonen. "Czasy się zmieniają, a my idziemy dalej... Czerwony staruszek (kombinezon tłum. red.) z 2005 roku i wiem na pewno, że był maksymalnie rozciągnięty do granic możliwości. Niebieski kombinezon na tej samej skoczni pod koniec 2022 roku. Nie wiem, co to za obszar, ale wiem, że zasady i wymagania bardzo się zmieniły od czasu tego starszego zdjęcia. W dzisiejszych czasach rozmiar kombinezonu jest znacznie mniejszy, a krocze w kombinezonie powinno być znacznie wyżej. Więc wszystko, co mogę powiedzieć to, że albo nowoczesna kontrola jest do niczego, albo kiedyś byliśmy kur** głupi?" - napisał Fin na Facebooku.