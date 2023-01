Oficjalnie. Oto kadra Polaków na PŚ w Zakopanem. Jedna zmiana po TCS

Puchar Świata do Zakopanego zawita już w najbliższy weekend (13-15 stycznia). Na Wielkiej Krokwi odbędą się pierwsze w tym sezonie zawody drużynowe oraz jeden konkurs indywidualny. Wiadomo już, którzy polscy skoczkowie pojawią się na rodzimej skoczni. Thomas Thurnbichler wybrał kadrę, która składa się sześciu zawodników.

Jest skład polskiej kadry na PŚ w Zakopanem. Bez niespodzianek

W Zakopanem może wystąpić zaledwie sześciu Biało-czerwonych. W Wiśle było ich aż 13. Polacy nie mogą już jednak skorzystać z tzw. grupy krajowej, czyli sześciu dodatkowych skoczków, ponieważ dwa razy zastosowali tę opcję w podczas inauguracyjnego weekendu na skoczni im. Adama Małysza. W międzyczasie zmniejszyła się także nasza kwota startowa z siedmiu do sześciu skoczków, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

W tej sytuacji w polskiej kadrze znaleźli się: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jan Habdas i Aleksander Zniszczoł. Poinformował o tym Polski Związek Narciarski na Twitterze.

Zniszczoł wraca do Pucharu Świata. Krótka przerwa

Względem poprzednich czterech konkursów, rozgrywanych w ramach Turnieju Czterech Skoczni, nastąpiła jedna zmiana. Stefana Hulę zastąpił 28-letni Zniszczoł. Skoczek z Wisły najlepiej spośród Polaków prezentował się w ostatnich konkursach Pucharu Kontynentalnego, trzykrotnie plasując się w czołowej dziesiątce i raz na 12. pozycji. Będzie to dla niego powrót do Pucharu Świata po krótkiej przerwie. Przed Turniejem Czterech Skoczni wystąpił bowiem we wszystkich konkursach. Niestety tylko raz zdołał zapunktować. Był 29. w Titisee-Neustadt i klasyfikacji generalnej ma zaledwie dwa punkty.

Weekend z Pucharem Świata w Zakopanem rozpoczną piątkowe kwalifikacje. Rozpoczną się one o godz. 18.00. W sobotę czeka nas rywalizacja drużynowa, w której siłą rzeczy zobaczymy czterech Polaków. Zmagania zakończy niedzielny konkurs indywidualny. Oba konkursy wystartują o godz. 16.00