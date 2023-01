Kubacki zachwycił ojca Graneruda swoim zachowaniem. "Dziękuję"

Halvor Egner Granerud okazał się bezkonkurencyjny w 71. Turnieju Czterech Skoczni. Z czterech konkursów wygrał trzy, co w klasyfikacji końcowej dało mu 33 punkty przewagi nad drugim Dawidem Kubackim. Cały cykl zakończył z wynikiem 1191,2 punktu, co jest nowym rekordem wszech czasów.

Ojciec Halvora Egnera Graneruda podziękował Dawidowi Kubackiemu. "Ujął nas jedną rzeczą"

Tuż po ostatnim skoku Graneruda, którym przypieczętował on zwycięstwo w TCS, Kubacki oraz trzeci w klasyfikacji generalnej Anze Lanisek podeszli do niego, aby mu pogratulować. W pewnym momencie obaj wzięli Norwega na ramiona i w taki sposób paradowali przed kibicami na skoczni w austriackim Bischofshofen.

Gest ten nie przeszedł bez echa, docenił go zwłaszcza Svein Granerud, ojciec Halvora, który porozmawiał z dziennikarzami TVP Sport. - Jesteście z Polski? Dawid Kubacki skakał świetnie. Do tego jemu teraz urodziła się córka, prawda? - dopytywał . Następnie odniósł się do tego, co Polak zrobił po zakończeniu konkursu. - Ale jest jedna rzecz, którą ujął nas i Halvora. Ten moment, gdy wraz z Anze (Laniskiem - red.) wzięli go na ramiona i nosili. To było coś niesamowitego, spełnienie marzeń! Dziękuję mu za to - powiedział.

Ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbył się 6 stycznia, a dwa dni później Granerud był już w ojczyźnie na skoczni w Renie, gdzie odbywały się mistrzostwa Norwegii. Tam ponownie okazał się najlepszy, nad drugim Mariusem Lindvikiem miał 11 punktów przewagi. To dla niego pierwsze w karierze złoto w krajowym czempionacie.

Skoczkowie narciarscy powrócą do rywalizacji w Pucharze Świata w dniach 13-15 stycznia, kiedy odbędą się zawody w Zakopanem.