Granerud się nie zatrzymuje. Kolejny sukces świeżo upieczonego triumfatora TCS

Halvor Egner Granerud pierwsze dni 2023 roku może zaliczyć do niezwykle udanych. Nie dość, że został pierwszym norweskim triumfatorem Turnieju Czterech Skoczni od 2007 roku, a więc od czasów Andersa Jacobsena, to jego łączna nota po czterech konkursach była najwyższa w historii, o czym więcej pisaliśmy --> TUTAJ. Niespełna dwie doby po zgarnięciu Złotego Orła, osiągnął kolejny sukces. Tym razem we własnym kraju.

Halvor Egner Granerud bezkonkurencyjny w mistrzostwach Norwegii. Spora przewaga

W niedzielne przedpołudnie na skoczni w Renie, której rozmiar wynosi 139 metrów, odbyły się zimowe mistrzostwa Norwegii. Już przed startem faworytem był Halvor Egner Granerud. 26-latek nie zawiódł i potwierdził kosmiczną formę wygrywając złoto z 11 punktami przewagi nad srebrnym Mariusem Lindvikiem. To pierwsze tego typu osiągnięcie Graneruda. Triumfator Turnieju Czterech Skoczni skoczył 126 i 129,5 metra, co dało mu łączną notę 299,2 pkt. Podium uzupełnił Johann Andre Forfang.

Co ciekawe, Granerud tego dnia wcale nie skakał najdalej. Marius Lindvik uzyskał w swoich próbach 131 oraz 131,5 metra, jednak z powodu...zmian belek i związanych z nimi rekompensat zajął drugą pozycję. Granerud w obydwu seriach jechał z belki ustawionej dwa stopnie niżej niż srebrny medalista. Świetny skok w finale oddał też Johann Andre Forfang, który odleciał 138,5 metra, jednak jechał z 12. platformy startowej (Lindvik z 10., Granerud z 8.), co wystarczyło na brąz.

- To były trochę trudne warunki, więc nie miałem pełnej kontroli. Udało mi się wykonać dobre skoki narciarskie i cieszę się ze zwycięstwa - powiedział Granerud tuż po zawodach przed kamerami telewizji NRK i dodał: - To był dobry początek 2023 roku.

Teraz przed triumfatorem Złotego Orła i mistrzostw Norwegii kilka dni odpoczynku przed dalszą częścią sezonu. Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w dniach 13-15 stycznia 2023.