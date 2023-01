Kubacki nie mógł skupić się na skokach. Emocji pod korek. "No chłopie, co ty masz zrobić?"

Drugiego Złotego Orła dla Dawida Kubackiego jeszcze nie ma. Polak po walce z Halvorem Egnerem Granerudem skończył 71. Turniej Czterech Skoczni za Norwegiem, który nie miał sobie równych także w Bischofshofen. Kubacki skończył konkurs na trzecim miejscu.

Dla skoczka 6 stycznia okazał się jednak nie tylko dniem ostatecznej walki w Turnieju, na skoczni, ale także wyjątkową datą w całym jego życiu. Jego żona Marta urodziła mu drugą córkę, Maję. - Miałem pierwszy telefon 5:20, że jedzie do szpitala. Później udało mi się znowu zasnąć. O 8:30 rozmawialiśmy znowu i wtedy już można było wstawać. Nie umiem tych emocji opisać. Było ich pod korek od samego rana. Na pewno radość, bo to coś, co ciężko mi wyrazić i trudno mi się to robi. Po pierwsze, z tego, że córka się pojawiła na świecie, po drugie, że wszystko jest w porządku, że i mama i córka się czują dobrze. I że mogę teraz wrócić do domu. Szczęścia było dużo - mówi Kubacki.

Polak wręcz nie mógł się skoncentrować na skokach. - Ogół tych emocji był tak duży, że czułem to na skoczni. Ciężko mi było utrzymać koncentrację i nie ustrzegłem się błędów, ale w tej sytuacji te sprawy rodzinne wyszły na pierwszy plan. Oczywiście, na skoczni starałem się zrobić, co mogłem, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Wystarczyło to na trzecie miejsce w konkursie i drugie w całym Turnieju Czterech Skoczni, więc też mogę być z tego zadowolony - ocenia.

- Może ja to tak odbieram, ale dla mnie było tak dużo tych emocji, że w pierwszej serii, dojeżdżając do przejścia było tak, jakby mnie ktoś w twarz uderzył: No chłopie, co ty masz zrobić? No i była prowizorka. Coś z tego trzeba było zrobić, to nie był udany skok, ale mimo wszystko udało mi się być w czołowej trójce i to jest niesamowite. Z tej energii, z tych emocji siła razy błąd pozwoliła na to trzecie miejsce po pierwszej serii - relacjonuje lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Kalendarium rodziny Kubackich podczas Turnieju Czterech Skoczni wygląda teraz dość ciekawie. - Tak, 6 stycznia to będą urodziny Mai tak, jak 29 grudnia są urodziny Zuzy. Tak mi się udało zamknąć. Tak wyszło: początek i koniec - śmieje się Kubacki. A czy każda jego córka musi mieć swojego Złotego Orła? - To na przyszłość, w tym roku Turniej się zakończył. Mamy jeszcze kawał sezonu po tym, jak wrócimy do domu, odpoczniemy i się zregenerujemy. Przyszły rok to przyszły rok. To będziemy wtedy pracować i skakać - zapowiada. - Na razie nie mam pojęcia, co z pępkowym - dodaje zapytany przez jednego z dziennikarzy.

Jeśli skupić się na sporcie, Kubackiemu pomimo drugiego, a nie pierwszego miejsca na TCS i tak trzeba gratulować. - Po wynikach nie wygląda to na tak wyrównaną, przewagi były duże, ale był to emocjonujący Turniej. Było dużo walki, za którą Halvorowi i Anze mogę podziękować. Kibice się tymi emocjami cieszyli, ja też i to jest niesamowite: przeżywać to od wewnątrz - opisuje Kubacki.

- Poczucie niedosytu ze względu na drugie, a nie pierwsze miejsce pewnie przyjdzie w następnych dniach. Teraz coś innego jest na pierwszym planie - zaznacza.

Kubacki na skoczni miał sporo kontaktu z Granerudem. - Najpierw pomiędzy pierwszą a drugą serią Halvor gratulował mi córki. Na podium zdziwił się, że Orzeł był taki ciężki. Powiedziałem mu, żeby sobie uważał, bo pamiętam, jak mnie było ciężko go dźwignąć. Dali mi i chyba w ferworze emocji go podniosłem, a potem patrzyłem, jak go przetransportować na dół, żeby nie dostać w głowę - wskazuje z uśmiechem Polak.

Kolejne konkursy Pucharu Świata będą jeszcze większą okazją do święta, tym razem polskiego. Rywalizacja odbędzie się w weekend 13-15 stycznia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.