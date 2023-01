Kubacki trzecim królem. Przegonił Stocha i Małysza. A miało być sumo

W piątek 6 stycznia, w święto Trzech Króli, Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w konkursie w Bischofshofen. W finale 71. Turnieju Czterech Skoczni najlepszy był Halvor Egner Granerud. Norweg wygrał w Oberstdorfie, w Garmisch-Partenkirchen i w Bischofshofen. Nie wygrał tylko w Innsbrucku. Tam zatrzymał go Kubacki.

Nasz lider Pucharu Świata też skończył wszystkie konkursy na podium (był trzeci, trzeci, pierwszy i trzeci). Graneruda nie pokonał, ale znów wskoczył do historii. To jego trzeci Turniej Czterech Skoczni z podium w generalce (wygrał w 2020 roku, był trzeci rok później, teraz jest drugi). Trzy razy na "pudle" generalki był z Polaków tylko Kamil Stoch (wygrał TCS trzykrotnie). Adam Małysz cieszył się z takiego wyniku "tylko" dwa razy w karierze.

Granerud pokazał, że jest najlepszy. Kubacki też odleciał w Bischofshofen

Cudowne dziecko to nie on

Za dwa tygodnie minie 15 lat odkąd Dawid Kubacki po raz pierwszy pojawił się w Pucharze Świata. 24 stycznia 2008 roku w Zakopanem był niewidzialnym człowiekiem. Tamtego dnia wszystko na Wielkiej Krokwi kręciło się wokół Małysza i wokół tego, który mając dopiero 13,5 roku zewsząd słyszał, że już za chwileczkę, już za momencik będzie równie wielki.

Klemens Murańka płakał po tym, jak spadł na bulę i zajął ostatnie, 65. miejsce w kwalifikacjach. O jego nieudanym debiucie trąbiły wszystkie polskie telewizje i radia, o cudownym dziecku rozpisywały się też prasa i internet. Kubackiego, który miał prawie 18 lat i skończył swoje debiutanckie kwalifikacje na 61. miejscu, nie dostrzegał nikt, poza jego najbliższymi.

Podziwiał Mozarta, a sam długo fałszował

Kubacki nigdy nie był cudownym dzieckiem. - Z pięć lat go prowadziłem. A może nawet i z siedem. Na pewno kawał czasu. W klubie był u mnie, a później byłem trenerem kadry juniorów i z Adamem Celejem i Janem Szturcem się nim zajmowaliśmy - opowiadał kiedyś w rozmowie ze Sport.pl Józef Jarząbek. - Dawid nigdy nie błyszczał, nie wygrywał zawodów. Taki Klimek zawsze jeździł bardzo agresywnie, zawsze miał lepsze czucie powietrza. Problem Kubackiego był taki, że jak tylko podrósł, to zaczął skakać pod górę. Miał ten swój dziwny styl i latami przez to tracił - mówi trener, który najbardziej znany jest z tego, że szlifował talent Murańki. - Od Dawida w juniorach zawsze był ktoś lepszy. Kuba Kot, Dawid Kowal i jeszcze paru innych. Przecież w juniorskich mistrzostwach świata Kubacki nigdy nie zaistniał - dodaje.

Na mistrzostwach świata juniorów Dawid startował trzy razy - był 42., 33. i 31. Na takich MŚ oglądał m.in. jak błyszczy jego rówieśnik Gregor Schlierenzauer. Później Austriaka nazywano Mozartem skoków, bo wygrywał niemal wszystko w genialnym stylu, a po Kubackim niemal nikt nie spodziewał się niczego wielkiego.

Niezwykły przypadek Dawida Kubackiego

Dziś wiemy, że Kubacki to pracuś, bystrzak i uparciuch. Dzięki temu prawie pięć lat po debiucie w PŚ zdobył w końcu pierwsze punkty (1 grudnia 2012 roku zajął 22. miejsce w Ruce. A gdy po pięciu kolejnych latach po raz pierwszy wspiął się na podium (trzecie miejsce w Oberstdorfie - 30 grudnia 2017 roku), to szybko wszyscy zrozumieli, że to nie jest przypadek, tylko że przypadek Kubackiego jest niezwykłym przypadkiem wytrwałości. Takiej, która w końcu musi zostać nagrodzona.

W ciągu pięciu ostatnich lat Kubacki wyskakał sobie 33 podia w Pucharze Świata, w tym 10 zwycięstw. Od dwóch miesięcy jest liderem Pucharu Świata. Właśnie trzeci w karierze Turniej Czterech Skoczni kończy w top 3, a przede wszystkim jest mistrzem świata indywidualnie i w drużynie, ma olimpijski brąz indywidualnie i w drużynie. Niezła paczka sukcesów, prawda? Szczególnie jak na kogoś, kto słyszał - przemilczmy już od kogo - że wyżej niż 15. miejsce w Pucharze Świata nigdy nie podskoczy.

Żyła nie wytrzymał tempa tego wyścigu

Kubacki w wieku prawie 33 lat jest bezsprzecznie trzecim polskim królem skoków narciarskich. Jeśli do niedawna z Kubackim o takie miano mógł się ścigać Piotr Żyła, to ostatnio - choć skacze naprawdę bardzo dobrze - tempa tego wyścigu nie wytrzymuje.

Żyła też ma indywidualne złoto MŚ, ale medalu na igrzyskach nigdy nie zdobył, w Turnieju Czterech Skoczni nigdy nie triumfował, pucharowe konkursy wygrał tylko dwa, a podiów ma już znacznie mniej od kolegi. Bo tej zimy z 12 konkursów w top 3 skończył trzy, a Kubacki - aż 10.

W liczbie podiów, zwycięstw, ogólnie sukcesów Kubacki jest daleko za Adamem Małyszem i Kamilem Stochem. Gdzie mu tam do 39 wygranych konkursów (obaj nasi mistrzowie są tu na remis), do 92 podiów Małysza czy 80 Stocha. Gdzie mu do czterech Kryształowych Kul Małysza i do jego czterech tytułów mistrza świata. Gdzie mu do trzech złotych medali olimpijskich Stocha. Ale szacunek budzi już to, że istnieją takie historyczne zestawienia, w których Kubacki przeskakuje obu naszych największych mistrzów.

Trzecie miejsce Dawida z Bischofshofen to jego ósme podium PŚ z rzędu. To druga najdłuższa seria w karierze Kubackiego. Na przełomie 2019 i 2020 roku z "pudła" nie schodził aż przez 10 kolejnych startów. To trzecia najdłuższa seria w historii PŚ (13 podiów z rzędu miał kiedyś Janne Ahonen a 12 - Peter Prevc). Teraz Dawid ma siódmą najlepszą serię i ciekawe, kiedy się zatrzyma. Małysz i Stoch zatrzymywali się na sześciu razach.

Przegonił Stocha i Małysza

Małysz i Stoch wyskakali sobie po 12 podiów w konkursach Turnieju Czterech Skoczni. A Kubacki ma ich już 13. On jest naszym specjalistą od tego Turnieju. Wystarczy podkreślić, że 13 podiów w turniejowych konkursach to aż 39 proc. wszystkich jego podiów w PŚ. U Małysza podia z TCS-u stanowiły 13 proc. wszystkich, u Stocha - 15.

Pulpecik, który stał się wzorem

Do wszystkich osiągnięć Małysza i Stocha Kubacki nigdy nie doskoczy, bo już nie zdąży. Ale zdecydowanie jest trzecim królem naszych skoków. I zasługuje na pokłon za wszystko, czego dokonał. Zwłaszcza że w to jego panowanie naprawdę nikt nie wierzył.

- Tata często ze mną jeździł na treningi i zawsze się śmiał z Dawida, że on jeździ na zajęcia z kanapkami. Dawid to był mały pulpecik, który zawsze w plecaczku miał bułeczki. Tata żartował, że on nie myśli o treningu, tylko o tych kanapkach - mówił nam kiedyś trener Zbigniew Klimowski, tłumacząc, dlaczego jego tata złośliwie wróżył Kubackiemu karierę raczej w sumo niż w skokach.

- Dawid był chłopaczkiem okrąglejszym i jak ktoś mnie pyta odnośnie talentu, to zawsze mówię, że Kamil to rzeczywiście od samego początku był talent i trzeba go było tylko szlifować, natomiast Dawid ciężką pracą doszedł do wyników. To konsekwentny, ambitny i bardzo pracowity chłopak - dodawał Klimowski.

A najpiękniej mówił o Kubackim niecały rok temu, chwilę po tym, jak Dawid wywalczył olimpijski brąz. - Dawid to jest wzór pracowitości. I jako dziecko wiele razy przegrywał, i już w dorosłej karierze przez długie lata pracował na sukcesy. To jest wielki pracuś. Szedł pomalutku, ale zawsze konsekwentnie, zawsze widząc ten swój cel. Oby więcej takich chłopaków było. Pracuję teraz z juniorami i cały czas rodzicom tych naszych nastolatków pokazuję przykład Dawida. Mówię: "spokojnie, pani/pana syn ma skakać dobrze jako senior, jak Dawid Kubacki".