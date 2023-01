Wpadka podczas pierwszej serii w Bischofshofen. Nie wiedzieli, kto skakał

Zwycięzcą 71. Turnieju Czterech Skoczni został Halvor Egner Granerud, który od początku rywalizacji był w świetnej formie. Do końca walczył z nim Dawid Kubacki, który ostatecznie zajął drugie miejsce. Podium turnieju uzupełnił Anze Lanisek. W pierwszej serii konkursu doszło do pewnej wpadki, którą szybko wychwycili widzowie i internauci.

Karl Geiger podobny do Mariusa Lindvika? Wpadka w transmisji telewizyjnej

Podczas piątkowego konkursu jako pierwszy na belce startowej pojawił się Marius Lindvik. Norweg wylądował na odległości 134,5 metra, co było bardzo dobrym otwarciem konkursu. Chwilę później z progu wybił się Karl Geiger, dla którego tegoroczna edycja turnieju nie była zbyt udana. 29-latek uzyskał trzy metry mniej od swojego rywala w parze KO i uzyskał 6,6 punktu niższą notę.

Po próbie Niemca obaj, jak to w rywalizacji w parach KO bywa, stanęli obok siebie i oczekiwali na wyświetlenie końcowych not. Choć w rzeczywistości wygrał Lindvik, to na ekranach telewidzów...zamieniono nazwiska zawodników. Pod Geigerem wyświetliło się nazwisko Lindvika, a pod Lindvikiem Geigera. "Karl Geiger i Marius Lindvik chyba nie są jeszcze wystarczająco rozpoznawalni" - skomentował wpadkę jeden z internautów.

"Coś im napisy nie wyszły" - dodał inny użytkownik Twittera.

Nie była to jedyna tego wieczoru wpadka. Jeden ze skoczków austriackich, Francisco Moerth, w pierwszej serii miał problem podczas...odpychania się z belki. Austriak po odbiciu z belki zahaczył nartą o skraj torów najazdowych, co zakończyło się krótkim, lecz wybijającym z rytmu odbiciem się dłońmi od najazdu. Ostatecznie zawodnik wyratował się i oddał skok na odległość 126,5 metra. Przegrał jednak rywalizację w parze z Anze Laniskiem.

Jak kibice skoków narciarskich doskonale pamiętają, Moerth nie jest pierwszym zawodnikiem, który w przeszłości zanotował podobną przygodę. W kwalifikacjach do jednego z konkursów, bardzo podobna sytuacja spotkała Pawła Wąska czy Aleksandra Zniszczoła, z którego później żartował sobie Piotr Żyła.