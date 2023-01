Oto klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni na jeden skok przed końcem

Halvor Egner Granerud prowadzi na półmetku finałowej rywalizacji po skoku na 139,5 metra. Tuż za nim plasuje się Anze Lanisek (140,5 metra). Podium uzupełnia Dawid Kubacki, który skoczył 135,5 metra i traci do lidera 4,9 punktu. W czołówce znajdują się także Stefan Kraft, Michael Hayboeck i Kamil Stoch, którzy nie są bez szans w walce o podium konkursu. Druga seria zapowiada się pasjonująco. W finale wystąpi trzech Polaków - 12. miejsce zajmuje Piotr Żyła.

Tak wygląda klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni przed ostatnim skokiem. Kto skończy na podium?

Po pierwszej serii konkursu w Bischofshofen liderem Turnieju Czterech Skoczni w dalszym ciągu jest Halvor Egner Granerud, którego łączna nota wynosi 1034,9 punktów. Dawid Kubacki zwiększył stratę do Norwega do 28,2 punktu. Trzeci jest Anze Lanisek, który z kolei ma 29,5 punktu przewagi nad czwartym Piotrem Żyłą. Minimalnie za wiślaninem znajdują się Stefan Kraft i Kamil Stoch. Siódmy Daniel Tschofenig ma już 20-punktową stratę do szóstego zawodnika.

Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, którzy nie zdołali awansować do serii finałowej, to w klasyfikacji turnieju nieznacznie zmienili swoje pozycje. Paweł Wąsek jest 17., Stefan Hula 42., a Jan Habdas 46.

Klasyfikacja po 7 z 8 skoków w 71. Turnieju Czterech Skoczni:

1. Halvor Egner Granerud - 1034,9 pkt

2. Dawid Kubacki - 1006,7 pkt

3. Anze Lanisek - 979,5 pkt

4. Piotr Żyła - 950 pkt

5. Stefan Kraft - 948,6 pkt

6. Kamil Stoch - 946,8 pkt

7. Daniel Tschofenig - 926,1 pkt

8. Michael Hayboeck - 922,8 pkt

9. Andreas Wellinger - 914,1 pkt

10. Manuel Fettner - 909,2 pkt

...

17. Paweł Wąsek - 820, 7 pkt

42. Stefan Hula - 380,4 pkt

46. Jan Habdas - 283, 7 pkt

