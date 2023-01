Turniej Czterech Skoczni. Gdzie i o której oglądać skoki narciarskie w Bischofshofen? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Halvor Egner Granerud fantastycznie prezentuje się w ostatnich konkursach Pucharu Świata i zarazem Turnieju Czterech Skoczni. Wygrywał w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, a do tego dołożył drugie miejsce w Innsbrucku. To wszystko złożyło się na ponad 23 punktową przewagę nad Dawidem Kubackim, który potrzebuje prawdziwego cudu, żeby móc odrobić stratę do norweskiego skoczka. Nie napawa optymizmem zakończona seria próbna, w której lider Pucharu Świata był dopiero na 16 miejscu.

Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Granerud przypieczętuje wygraną?

W ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni zobaczymy sześciu Polaków - Jana Habdasa, Stefana Hulę, Pawła Wąska, Piotra Żyłę, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. W serii próbnej szczególnie wyróżnili się Żyła ze Stochem, którzy byli w pierwszej dziesiątce.

Piotr ma jeszcze matematyczne szanse na podium, ale potrzebowałby dwóch świetnych skoków, żeby móc odrobić stratę 16 punktów do Anże Laniska, który jednak prezentuje równą i wysoką formę. Zaatakować teoretycznie mógłby Kamil Stoch, ale w jego przypadku strata wynosi już 25,5 punktu, więc wydaje się, że na koniec na podium TCS zobaczymy jedynie Dawida Kubackiego, który z jednej strony traci 23,3 punku do Graneruda, a z drugiej ma 31 punktów przewagi nad Słoweńcem.

Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Gdzie i o której oglądać konkurs? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Finałowy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen rozpocznie się o godz. 16:30. Na godz. 15:00 zaplanowana jest seria próbna. Transmisję z tych zawodów będzie można oglądać na kanale TVN oraz w Eurosporcie 1. Dostępny będzie również stream online, z którego mogą skorzystać użytkownicy platformy Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.