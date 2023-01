Był 5 stycznia 2015 roku. Na skoczni im. Paula Ausserleitnera odbywały się kwalifikacje do zawodów kończących 63. edycję Turnieju Czterech Skoczni. O zwycięstwo w całym cyklu walczyli wówczas m.in. Austriacy Stefan Kraft, Michael Hayboeck czy też Słoweniec Peter Prevc. Dziś z tamtego dnia wszyscy pamiętają jednak co innego - koszmarny upadek Nicka Fairalla.

REKLAMA

Zobacz wideo

Koszmar Nicka Fairalla. Dwa upadki jednego dnia i wózek do końca życia

Amerykanin tego dnia miał wielkiego pecha - upadał aż dwukrotnie. Już w serii próbnej zanotował bolesny upadek podczas lądowania. Odjechała mu narta i skoczek uderzył twarzą w zeskok. Ostatecznie mimo bólu zdecydował się na start w konkursie. Gdyby jednak odpuścił, prawdopodobnie dziś nie jeździłby na wózku inwalidzkim.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Kilkadziesiąt minut później 25-letni wówczas zawodnik ponownie usiadł na belce startowej. I jak się okazuje był to jego ostatni skok w życiu. Znów schemat był podobny jak w serii treningowej - spokojny lot i potężne problemy przy lądowaniu. Fairall stracił panowanie nad nartami i jego ciało poleciało do przodu, niejako podwijając się pod nogi. To spowodowało poważny uraz kręgosłupa - Amerykanin do dziś porusza się na wózku.

Małysz wziął leki i płakał. "Jedyny błąd, jaki popełnił". Tajner myślał o ucieczce z Polski!

- W chwili zderzenia ze śniegiem poczułem intensywny ból, przechodzący przez moje plecy oraz nogi. Kiedy skulony leżałem na śniegu, otoczony przez ekipę medyczną, powiedziałem do jednego z ratowników najdziwniejszą rzecz, która przyszła mi do głowy w tamtym momencie: "Rozwiąż moje buty, moje stopy czują się niekomfortowo". Najpierw popatrzył na mnie, potem na moje stopy, po czym z zawahaniem stwierdził: "Twoje buty zostały już zdjęte". Moje serce wtedy zamarło - wyznał kilka lat później Fairall w amerykańskich mediach.

Trener Fairalla wspomina upadek zawodnika. "Drugi najtrudniejszy moment w życiu"

Ówczesny trener Amerykanów Bine Norcić w 2021 roku udzielił wywiadu Jakubowi Balcerskiemu z portalu Sport.pl. Szkoleniowiec wspominał tamte tragiczne wydarzenia z Bischofshofen. - To był drugi najtrudniejszy moment w moim życiu po śmierci mojego taty. Po tym upadku Nicka nie mogłem normalnie pracować do końca sezonu. Zostałem z jego rodziną w Bischofshofen przez dziesięć dni po upadku. Zajęło mi sporo czasu, zanim udało mi się choć trochę oczyścić umysł. Ale jestem szczęściarzem, bo Nick jest wielkim "fighterem" i szybko stawiał kolejne kroki w rehabilitacji, to podtrzymywało mnie na duchu - wyznał.

Dwa upadki w jeden dzień. Nick Fairall przeżył dramat w Bischofshofen. "Gdybyśmy mieli czas"

Były skoczek choć jest niepełnosprawny, to nie traci sił i energii do życia. W wolnej chwili zajmuje się sportami wodnymi i strzelectwem. Był nawet w kadrze Stanów Zjednoczonych na mistrzostwach świata niepełnosprawnych w...narciarstwie wodnym.