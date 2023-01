Finał Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Święto Trzech Króli to rok rocznie również święto skoków narciarskich. Tego dnia w Bischofshofen jest bowiem rozgrywany ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni. W tym roku do decydujących rozstrzygnięć dojdzie pomiędzy Halvorem Egnerem Granerudem i Dawidem Kubacki. Niewielkie, ale szanse na podium na koniec turnieju mają również Piotr Żyła i Kamil Stoch.

Dogonić Graneruda nie będzie łatwo. Dawid Kubacki przegrał z nim w czwartek dwa razy

W dotychczasowych konkursach Turnieju Czterech Skoczni dwukrotnie wygrywał Halvor Egner Granerud, a raz udało się to Dawidowi Kubackiemu. Polak triumfował w Innsbrucku, a po pierwszej serii sytuacja była wręcz wyborna. Liderowi Pucharu Świata udało się w całym cyklu zmniejszyć stratę do 12,8 punktu. W drugiej serii Norweg oddał jednak kapitalny skok i ostatecznie Kubackiemu udało się pomniejszyć stratę ledwie o 3,5 punktu.

Na razie Kubacki traci do Graneruda 23,3 punktu, a patrząc na to, że Norweg wygrał I trening i kwalifikacje, naszemu skoczkowi będzie niezwykle trudno o zwycięstwo. Kubacki okazał się najlepszy tylko podczas II treningu w Bischofshofen. W I był piąty, a w kwalifikacjach drugi. Co do pozostałych naszych zawodników, którzy mogą włączyć się do walki o końcowe podium, to są to Piotr Żyła i Kamil Stoch. Wiślan na półmetku rywalizacji w turnieju był nawet trzeci, ale po zawodach w Innsbrucku spadł na czwarte miejsce i traci teraz do trzeciego Anze Laniska 16 punktów, z kolei piąty Kamil Stoch ma stratę 25,5 punktu. Mając na uwadze świetną formę Słoweńca, jego dogonienie będzie tak samo wymagającym zadaniem dla Żyły i Stocha, jak prześcignięcie Graneruda dla Kubackiego.

Finałowy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen rozpocznie się o godz. 16:30. Na godz. 15:00 zaplanowana jest seria próbna. Transmisję z tych zawodów będzie można oglądać na kanale TVN oraz w Eurosporcie 1. Dostępny będzie również stream online, z którego mogą skorzystać użytkownicy platformy Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

