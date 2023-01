"Trzeba było się ratować". Lądowanie Kubackiego mogło przestraszyć

Drugie miejsce Dawida Kubackiego w ostatnim teście przed finałowym konkursem 71. Turnieju Czterech Skoczni to dobry prognostyk na końcową walkę o zdobycie Złotego Orła. Ale także samą wygraną w czwartym konkursie imprezy, która może być dla Polaka bardzo cenna.

Kubacki musiał dostosować kluczową zmianę do nowej skoczni. "Wyglądało to coraz lepiej"

Na Bergisel Kubacki zmienił jeden element w przejściu pomiędzy wybiciem na progu a fazą lotu. Okazuje się, że w Bischofshofen musiał go dostosować do nowej skoczni i warunków. - Cały czas się pracuje nad drobnymi detalami. Dziś podczas pierwszego skoku treningowego też tak było. Wyglądało to coraz lepiej i z tego jestem zadowolony. - Trzeba było ten element trochę doszlifować. W jednym skoku w Innsbrucku zadziałało super, w drugim dobrze, ale nie aż tak - tłumaczy Kubacki.

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata mówi też, że nie czuje się zmęczony, choć to już dziewiąty dzień rywalizacji w Niemczech i Austrii. - Czujemy się dobrze. Mentalnie to chyba po nas widać i słychać, a siłowo też, bo jeszcze sobie walnęliśmy trening siłowy na skoczni. Jeszcze energia jest - wskazuje Polak.

- Kiedy się człowiek męczy, to głowa dostaje w kość. A kiedy to idzie fajnie, można się tymi skokami bawić i cieszyć. Mimo tego, że Turniej jest wyczerpujący, co widać choćby po utracie wagi. Schudłem chyba półtora kilograma. Oczywiście muszę to kontrolować - zaznacza Kubacki.

Lądowanie Kubackiego mogło przestraszyć. "Nie jestem zadowolony"

Z jednego elementu Kubacki nie mógł być usatysfakcjonowany. Bardzo zachwiał skok kwalifikacyjny i do końca odjazdu walczył, żeby dociągnąć uciekającą nartę bliżej ciała i skorygować ten błąd. - Nie jestem zadowolony z lądowania w ostatnim skoku, ale to wynik wcześniej pracy i innego założenia. Było troszeczkę złe podejście do tego lądowania, może troszkę za dużo prędkości, więcej niż zwykle, i nierówno sobie wylądowałem i trzeba było się ratować. To na pewno element, którego trzeba pilnować, ale może nie zwracać nie wiadomo jakiej uwagi, bo wcześniejsze lądowania były dobre - twierdzi skoczek.

Na czym polegał błąd? - Środek ciężkości nie był w tym miejscu, co potrzeba i w połączeniu z tą nieco większą prędkością przy podejściu do lądowania gdzieś mnie to wytrąciło z równowagi, musiałem się ratować i tyle - wyjaśnia Kubacki. - Ciepło się nie zrobiło, bo aż tak źle nie było. Ale miałem świadomość, że kilka punktów na tym stracę - dodaje.

Najlepsza informacja przed finałem TCS. "Podobno dzień bez deszczu"

Czy zawodnikom na skoczni przeszkadzał padający deszcz i woda, która zbierała się przez to w torach? - Trzeba byłoby porównać prędkości z różnych belek przez przebieg całego treningu, a to nie takie proste. Wtedy byśmy wiedzieli, czy te tory się pogarszały, czy nie. Ja tego nie czułem: żeby łapały, czy zwalniały w przejściu. Po prędkościach byłoby widać, jak było - podpowiada Kubacki

- Na szczęście jutro podobno dzień bez deszczu - zapowiada Polak. Ostatni dzień walki na TCS rozpocznie się od serii próbnej o 15:30, a godzinę później ruszy pierwsza seria konkursowa. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.