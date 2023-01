"Kamil powiedział tylko, że miał farta". Granerud zaatakował, a Kubacki popełnił błąd

Kubacki odniósł pierwsze zwycięstwo w 71. Turnieju Czterech Skoczni, a jednocześnie pierwsze od przedświątecznych zawodów w Engelbergu. W Innsbrucku wyprzedził Norwega Halvora Egnera Graneruda i Anze Laniska ze Słowenii.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kubacki popełnił niewielki błąd, a i tak był najlepszy. "Nie poszło to tak czysto"

- Czy takie wielkie to zwycięstwo? Nie wiem, ale na pewno przyjemne. Słysząc wszystkich kibiców, fajnie mi się skoczyło w pierwszej serii. To, co wypatrzyliśmy, działa. W drugiej trafił mi się malutki błąd i ta odległość niestety nie była już tak imponująca - ocenia Kubacki po konkursie. - Na pewno liczyłem na to, że polecę dalej, ale tak się skończyło. Cieszę się, że nawet z tym drobnym błędem udało mi się wygrać, dla mnie pierwszy raz na tej skoczni - dodaje.

Co sprawiło, że skok Polaka nie był tak daleki, jak mógłby być? - Stare błędy. Pozycja najazdowa, mimo że była lepsza, to była z takiego delikatnego przyruchu, nie poszło to tak czysto od nogi. Przez to tej rotacji było odrobinę mniej. Nie tak, że w ogóle jej nie poczułem, ale była mniejsza. Trafiły się też chyba gorsze warunki, a ta skocznia jest czasami trochę francowata i niewielka zmiana potrafi uciąć tutaj naprawdę parę metrów - wskazuje Kubacki. W transmisji można było zauważyć, że na górze skoczni, jeszcze czekając w wieży, Polak ćwiczył pozycję. - To standardowe przygotowanie na czucie, na to, co się robi. Tu wplata się też jako element wizualizacji, żeby poczuć, jak chcę przyjąć tę pozycję - tłumaczy.

Przerażony Granerud patrzył na skok Kubackiego. Wybuchł radością po przegranej

12 Stocha, 12 Kubacki, 12 Małysz. Kubacki nie wiedział, że chodzi o podia, więc powiedział: Na pewno nie o wiek

Polak nie schodzi z podium, ale wreszcie udało mu się znów stanąć na jego najwyższym stopniu. - To zwycięstwo tak ważne, jak każde inne. To jest radość, to dużo pozytywnych emocji. Zmieniłem sobie trochę statystykę na tej skoczni, a ona nie była do tej pory zbyt szczęśliwa. Ale tak jak bredziłem przed konkursem, że potrafię tutaj skakać, to udowodniłem, że się da - mówi Kubacki.

Przytoczono mu pewną statystykę. Bez wyjaśnień liczby: 12, 12 i 12, a także nazwiska Stoch, Małysz, Kubacki. Polak miał zgadnąć, o co chodzi. - Na pewno nie o wiek - śmieje się skoczek. A gdy dostał już informację, że chodzi o liczbę podiów w Turnieju Czterech Skoczni, był zadowolony. - To jak najbardziej przyjemne - reaguje. O statystyce TUTAJ pisał dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

Kubacki jest kozacki! Zatrzymał Graneruda, dogonił Małysza i Stocha

Kubacki nie wiedział, jak daleko poleciał Granerud. "Nie znałem odległości"

Na serię podiów, która doszła już do aż siedmiu. - Fajnie ją sobie przedłużyć, ale nie skupiam się na seriach, czy statystykach. Wy, dziennikarze, na pewno będziecie to wyciągać, to normalne. Najważniejsze dla mnie jest jednak to, co robię tu i teraz na skoczni. To jest to, co się dla mnie liczy. Z takiego podejścia wychodząc, oddawałem dobre skoki, miałem fajne rezultaty i wygrywałem. Jak mam się przygotować, jak się rozgrzać i w końcu jak skoczyć, to nad tym chcę się skupiać. A statystyki zostawiam statystykom. Ja tutaj jestem od czarnej roboty, a nie od liczenia - zaznacza Kubacki.

Jak Kubacki zareagował na świetną odległość Halvora Egnera Graneruda - 133 metry - w drugiej serii? - Dowiedziałem się na dole od dziennikarzy. A na górze? Kamil powiedział mi tylko, że miał farta - śmieje się wicelider TCS. - I tyle wiedziałem. Słyszałem wrzawę, ale nie znałem odległości przed skokiem. To nie było jednak potrzebne, bo trzeba zrobić swoje, a nie kalkulować - podkreśla.

Klęska Niemców w TCS. Horngacher przyznaje: Jesteśmy daleko w tyle

Druga stówka Kubackiego dla Stocha? "Muszę uważać, bo zaraz pójdę z torbami przez nie"

Przed jego skokiem w drugiej serii doszło do ciekawej, ale też pięknej sytuacji przy windzie. Kamil Stoch zatrzymał windę na 1,5 minuty, żeby mógł nią wjechać także Kubacki. Inaczej musiałby czekać kilka minut.

- Jak najbardziej będę mu musiał dzisiaj za to dziękować. Druga stówka? Muszę uważać, bo zaraz pójdę z torbami przez nie - żartuje Kubacki, który nawiązuje do "prośby" Kamila Stocha o 100 franków szwajcarskich po kwalifikacjach, które Kubacki wygrał, wyprzedzając właśnie kolegę z kadry. - To pozwala mieć chwilę spokoju na górze: przebranie, czy pójście do toalety. Ale to bardzo cenne, nie trzeba gonić - potwierdza w kontekście windy.

Teraz skoczkowie przenoszą się do Bischofshofen na dwa ostatnie dni rywalizacji. - Lubię to miejsce, fajnie się tam skacze, można daleko polatać - twierdzi Dawid Kubacki. Początek oficjalnych treningów na skoczni imienia Paula Ausserleitnera o godzinie 14:30, a kwalifikacji dwie godziny później. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.