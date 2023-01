Przerażony Granerud patrzył na skok Kubackiego. Wybuchł radością po przegranej

12,8 z 26,8 punktów straty - aż tyle w klasyfikacji generalnej 71. Turnieju Czterech Skoczni odrobił Dawid Kubacki do Halvora Egnera Graneruda po pierwszej serii w Innsbrucku, trzeciego konkursu TCS. W pierwszej serii Kubacki poleciał 127 metrów i zrobił to z siódmego najazdu. Z kolei Granerud po pierwszej serii zajmował dopiero szóste miejsce po locie na 123 metry z dziewiątej belki.

W drugiej serii Norweg przypuścił atak: poleciał 133 metry i przed próbą skaczącego na końcu Kubackiego nadal prowadził. Niestety dla Polaka - w ostatnich minutach konkursu mocno zmieniły się warunki atmosferyczne. Najbardziej ucierpieli na tym Słoweniec Anze Lanisek, Kamil Stoch i właśnie Kubacki, któremu utrudniło to walkę o odrobienie kolejnych punktów w klasyfikacji TCS.

Owszem, Kubacki odniósł swoje piąte zwycięstwo w tym sezonie. Powiększył też przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - w walce o Kryształową Kulę ma 128 punktów zapasu nad Laniskiem. Tylko że mimo kolejnego wielkiego zwycięstwa Polaka i siódmego podium PŚ z rzędu, tym razem chyba każdy czuje delikatny niedosyt. Z 12,8 punktu przewagi nad Granerudem po pierwszej serii, ostatecznie zostało ich zaledwie 3,5. O tyle drugi w klasyfikacji generalnej TCS Kubacki zbliżył się do Norwega. W ostatnim konkursie w Bischofshofen do odrobienia będzie miał aż 23,3.

Los wyrównał szanse na Bergisel. Polski niedosyt

Analizując wydarzenia z Innsbrucka, warto zaznaczyć, że Granerud oddawał swój skok w drugiej serii z dziewiątej belki, a system odjął mu 3,3 pkt za sprzyjający wiatr. Po skoku Norwega poza HS, czyli tzw. rozmiar skoczni, jury obniżyło belkę, a po chwili zmieniły się warunki. Stoch skakał już przy delikatnym wietrze w plecy i poleciał 121 m, chwilę później Lanisek skoczył 121,5 m (+5,8 pkt za wiatr) i stało się jasne, że przy tych warunkach Kubacki nie będzie miał dużej szansy, by odlecieć w okolice choćby 125 m. Trafił na najgorsze warunki w czołówce (+6,8 pkt za wiatr) i skoczył 121,5 m. Dało mu to pewne zwycięstwo w zawodach, ale ostatecznie w klasyfikacji generalnej TCS Kubacki odrobił wspomniane już zaledwie 3,5 pkt.

Dlatego po środowych zawodach wszyscy możemy mieć odrobinę mieszane uczucia. Sytuacja w klasyfikacji TCS po pierwszej serii była dla polskich kibiców bardzo obiecująca, ale nikt nie mógł się spodziewać, że Granerud w drugiej serii trafi nie tylko z kapitalnym skokiem, ale też ze świetnymi warunkami. Warto tu dodać, że akurat w pierwszej serii nie miał on dużego szczęścia, bo skakał przy nasilającym się wietrze w plecy.

Z drugiej strony - pierwsza seria wyszła idealnie dla Kubackiego. Bo nie dość, że oddał jeden z lepszych skoków tej zimy, to skakał z dwóch belek niżej niż Granerud, za co na starcie miał doliczone 8,6 pkt. A że pojechał po rozbiegu znakomicie, to w prędkości na progu był tylko 0,4 km/h wolniejszy od Norwega. Można więc powiedzieć, że w drugiej serii los wyrównał rachunki w ich rywalizacji na Bergisel.

Dlatego Thurnbichler nie mógł obniżyć belki Kubackiemu

Tuż po konkursie wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, dlaczego trener Polaków Thomas Thurnbichler nie obniżał belki Kubackiemu w finałowym skoku. Odpowiedź jest tu jednak bardzo prosta. Austriak nie mógł tego robić, bo ryzyko nieudanego skoku byłoby zdecydowanie za duże. Tym bardziej przy tak mocnym wietrze w plecy, z jakim w drugiej serii mierzył się Kubacki. Dodatkowe 4,3 pkt byłoby więc pewnie nieadekwatne do potencjalnych strat. Zresztą najlepiej tłumaczy to sam trener.

- Nasilał się wiatr w plecy. Musimy pamiętać, że skoczek musi też osiągnąć 95 proc. rozmiaru skoczni, więc na tym obiekcie było to 121,5 metra, by zostały mu doliczone punkty za obniżony na życzenie trenera rozbieg. Dawid tyle skoczył bez obniżenia belki. Dlatego nie było tu mowy o takiej zagrywce w drugim skoku. Ale zdecydowałbym się na obniżenie w pierwszej serii. Byłem na to gotowy, ale tuż przed dwoma ostatnimi skokami jury zdecydowało się na obniżenie belki do pozycji numer siedem - tłumaczył Thurnbichler na antenie Eurosportu.

Po porażce Granerud... eksplodował radością

Tuż po skoku Kubackiego w drugiej serii kamery austriackiego realizatora z ORF pokazały reakcję Graneruda. Norweg z przejęciem oglądał skok Polaka. Doskonale wiedział, że jest to być może kluczowa próba dla losów całego TCS. Gdy Kubacki lądował na 121,5 metrze, Granerud wiedział, że nie wygra, ale mocno odetchnął, wypuścił powietrze i bardzo się ucieszył, zaciskając pięść w geście triumfu. Doskonale wiedział, że w tym momencie przegrał walkę o wielki szlem, czyli cztery zwycięstwa w jednym turnieju, ale niebotycznie zwiększył swoje szanse na zwycięstwo w całej imprezie. Kubacki nie odrobił większej liczby punktów, przewaga Norwega jest bardzo duża.

Ostatecznie przed ostatnim konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen Granerud ma 23,3 pkt przewagi nad Kubackim. Daje to około 13 metrów przewagi Norwega, który pozostaje wielkim faworytem do zwycięstwa w TCS.