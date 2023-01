Granerud odleciał w serii próbnej. Dawid Kubacki był blisko

Przed nami trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Tym razem zawody rozgrywane są na obiekcie Bergisel w Innsbrucku. Za nami już seria próbna poprzedzająca dzisiejsze zmagania. Wzięła w niej cała szóstka Polaków, którzy uzyskali we wtorek kwalifikację.

Turniej Czterech Skoczni: Halvor Egner Granerud wygrywa serię próbną w Innsbrucku. Dawid Kubacki drugi

Wspaniały skok, który dał zwycięstwo w serii próbnej oddał Halvor Egner Granerud. Norweg skoczył aż 129,5 metra i zdeklasował swojego rywala z pary, czyli Francesco Cecona, który uzyskał 109 metrów, kończąc serię próbną na 41. pozycji. Drugi był Dawid Kubacki, tracący do zwycięzcy 3,5 punktu, po skoku na odległość 127 metrów. Polak skakał z obniżonej o jeden stopień platformy startowej.

Świetnie wypadł również Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski z 8. belki skoczył 123,5 metra, co uplasowało go ex aequo z Anze Laniskiem (122 metry z 8. belki) na czwartej lokacie. Niestety skaczący w parze ze Stochem Jan Habdas uzyskał tylko 104 metry i zajął odległe 46 miejsce ex aequo ze Stefanem Hulą. Zakopiańczyk, który będzie rywalizował w duecie z Dawidem Kubackim, wylądował na 108 metrze.

Nieźle wypadł również Paweł Wąsek. Nasz reprezentant wylądował na 116 metrze, co dało mu ostatecznie 24 pozycję. Jego rywal z pary, czyli Danił Wasiljew skoczył zaledwie 107 metrów (48. miejsce). To dobry prognostyk przed konkursem dla Polaka.

Gorzej zaprezentował się Piotr Żyła. Wiślanin, który w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni zajmuje 3. miejsce, uzyskał także 116 metrów, ale oddał swój skok w znacznie lepszych warunkach niż Wąsek i ostatecznie zajął 29. pozycję. Na szczęście Żyła skoczył zdecydowanie lepiej od Naokiego Nakamury, z którym będzie rywalizował w parze. Japończyk podobnie jak Wasiljew wylądował na 107 metrze i został sklasyfikowany na 45 lokacie.

Początek konkursu o godz. 13:30. O szczegółach dotyczących transmisji pisaliśmy ->>> TUTAJ. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

