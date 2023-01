Norwegowie drżą przed konkursem w Innsbrucku. "Nerwowy od boomu"

Wtorkowe kwalifikacje do trzeciego z konkursów Turnieju Czterech Skoczni wypadły dla Polaków wyśmienicie. Dawid Kubacki był pierwszy, Kamil Stoch drugi, Paweł Wąsek 22., a Piotr Żyła 27. Gorzej zaprezentowali się Jan Habdas i Stefan Hula, którzy zajęli odpowiednio 49. i 50. lokata, co sprawia, że w zawodach dojdzie do dwóch polsko-polskich pojedynków. W dobrych humorach po kwalifikacjach nie są za to Norwegowie.

Świetne skoki Kubackiego i Stocha martwią Norwegów. "Wyniki wtorkowych kwalifikacji wysłały nam bardzo nerwowe wibracje"

Polacy mogą do środowego konkursu podchodzić w dobrych nastrojach. Tego samego nie mogą powiedzieć Norwegowie, a wszystko za sprawą Halvora Egnera Graneruda. Ich skoczek w pierwszej części Turnieju Czterech Skoczni dominował i wypracował sobie 26.8 punktu przewagi nad drugim Dawidem Kubackim. W kwalifikacjach wypadł już słabo i zajął dopiero 13. lokatę, tracąc do zwycięskiego Kubackiego aż 21.8 punktu.

To wywołało duży niepokój w norweskich mediach, które już obawiają się, że znów dojdzie do sytuacji, kiedy norweski skoczek da sobie wyrwać wygraną w Turnieju Czterech Skoczni, tak jak Daniel Andre Tande w 2017 roku, któremu w ostatnim skoku pękło wiązanie w narcie.

"Granerud zakończył trening po pierwszym skoku, który był najdłuższy w tej serii i prawdopodobnie była to cześć gry psychologicznej, aby pokazać rywalom, że jest w takiej formie, że nie musi skakać drugi raz. Stało się chyba jednak odwrotnie, bo to rywale nabrali większej pewności siebie, widząc, że przewaga 26,8 pkt nad Kubackim może zostać połknięta jednym mlaśnięciem. (...) Zarówno Kubacki, jak i Stoch oddali imponujące skoki, wysyłając ostrzeżenie Granerudowi, który tego dnia zaskoczył negatywnie, zajmując dopiero 13. miejsce" - czytamy na łamach dziennika "Dagbladet"

"Wyniki wtorkowych kwalifikacji wysłały nam bardzo nerwowe wibracje" - skomentowano w większości redakcji.

Halvor Egner Granerud: Robię się trochę nerwowy od boomu

Jeszcze więcej niepokoju w nastroje Norwegów wprowadzają słowa Halvora Egnera Graneruda po wtorkowych kwalifikacjach. - To nie był dobry skok. Robię się trochę nerwowy od tego boomu i nie mogę prawidłowo wykonywać swoich zadań. To był dość wyraźny błąd. To było trochę jak Garmisch. Dobrze jest oddać taki skok w eliminacjach i po prostu dać sobie jasno do zrozumienia, na co trzeba uważać na jutro - mówi o swoim skoku lider Turnieju Czterech Skoczni w rozmowie z NRK.

Środowy konkurs na skoczni Bergisel w Innsbrucku rozpocznie się o godz. 13:30. Na godz. 12:00 zaplanowano serię próbną. O tym, jak wygląda zestaw par na te zawody, można przeczytać ->>> TUTAJ. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Strach zagląda w oczy Graneruda. Pokaz mocy Kubackiego. Już raz to przeżyliśmy