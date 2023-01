Walczył z Kamilem Stochem o zwycięstwo w TCS. Wtedy zdarzył się koszmar [WIDEO]

Niemieccy skoczkowie nie mają szczęścia do Turnieju Czterech Skoczni. Ostatni raz przedstawiciel tego kraju triumfował w 2002 roku - był to Sven Hannawald, który wygrał wszystkie cztery konkursy. Później najbliżej zwycięstwa spośród niemieckich skoczków był Richard Freitag. W sezonie 2017/18 prezentował się wybornie i na półmetku rywalizacji w noworocznym turnieju był tuż za Kamilem Stochem. Szans na końcowy triumf pozbawiła go skocznia Bergisel.

Koszmarny upadek Richarda Freitega. Niemiec odpadł z walki o Złotego Orła

Był 4 stycznia 2018 roku. Richard Freitag w rozegranych dzień wcześniej kwalifikacjach zajął 3. miejsce i w parze KO mierzył się z Killianem Peierem. Szwajcar skoczył 120 metrów i wydawało się, że reprezentant Niemiec nie będzie miał większych problemów z jego pokonaniem. I rzeczywiście Freitag oddał bardzo dobry skok, niestety zakończony upadkiem.

Niemiec poszybował na 130 metrów, jednak walka o odległość odbiła się na kiepskim lądowaniu. Tuż po wylądowaniu zakrawędziowała mu prawa narta i nie zdołał utrzymać równowagi. Skoczek uderzył głową o zeskok, a trybuny nagle zamilkły. Na zeskoku natychmiast pojawiły się służby medyczne. Po kilku minutach Freitag opuścił skocznię o własnych siłach, jednak upadek oznaczał tylko jedno - koniec marzeń o walce z Kamilem Stochem o końcowy triumf w całym turnieju. Nie wystąpił już ani w 2. serii konkursu, ani dwa dni później w finale w Bishofschofen. Złoty Orzeł padł ostatecznie łupem Kamila Stocha.

Sensacja w Innsbrucku. Katastrofa niemieckiego faworyta okazała się szczęściem Polaka

Konkurs na Bergisel był w pewnym sensie przełomowy dla byłego już dziś skoczka z Erlabrunn. W kolejnych miesiącach nie zdołał już wrócić do wysokiej formy, którą prezentował przed upadkiem i ostatecznie w marcu 2022 roku ogłosił zakończenie kariery.

Turniej Czterech Skoczni nie dla Niemców także w 2023 roku. Faworyt odpadł w kwalifikacjach

Innsbruck nie jest szczęśliwy dla niemieckiej reprezentacji także w tym roku. We wtorkowych kwalifikacjach niespodziewanie odpadł Karl Geiger, który po dwóch konkursach był piąty w klasyfikacji generalnej całego Turnieju Czterech Skoczni i był najwyżej sklasyfikowanym Niemcem. 29-latek miał wciąż realne szanse na walkę o podium. Tak się jednak nie stanie. Nie idzie także Markusowi Eisenbichlerowi, który w Oberstdorfie i Ga-Pa nie zdołał wejść do serii finałowej. Najlepszy ze skoczków prowadzonych przez Stefana Horngachera jest Andreas Wellinger. Zajmuje obecnie 6. lokatę.

Znamy pary konkursu TCS w Innsbrucku. Złe wieści dla Polaków

Patrząc na wyniki Niemców, warto przypomnieć słowa Stefana Horngachera, który przed startem imprezy zapewniał, że ma obecnie najlepszy zespół i nie jechał nigdy na Turniej Czterech Skoczni z tak dobrze dysponowanymi zawodnikami, o czym więcej pisaliśmy --> TUTAJ. Aktualnie wyniki nie odzwierciedlają słów szkoleniowca.