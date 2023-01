Sensacja w Innsbrucku. Katastrofa niemieckiego faworyta okazała się szczęściem Polaka

Siódmy skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Karl Geiger od początku sezonu prezentował solidną formę, zdobywając do tej pory 268 punktów. 29-latek również nieźle wystąpił w dwóch pierwszy konkursach Turnieju Czterech Skoczni - w Oberstdorfie (4 miejsce) oraz Ga-Pa (11 miejsce). Niemiec fatalnie jednak pokazał się w kwalifikacjach do trzecich zawodów w Innsbrucku.

Geiger nie zakwalifikował się do konkursu głównego w Innsbrucku. Skoczek skoczył zaledwie 108 metrów

Karl Geiger pojawił się na belce startowej jako piąty od końca. Niemiec oddał jednak katastrofalną próbę na odległość zaledwie 108 metrów. Skoczek zajął 51 miejsce w kwalifikacjach, będąc jednym z 10 zawodników, którzy nie uzyskali awansu do konkursu głównego. Ostatnim zakwalifikowanym zawodnikiem został Stefan Hula.

Geiger był bardzo rozczarowany. Nie do końca zgrał się z warunkami. Popełnił błąd i tak słabo skoczył. Ważne teraz będzie by wyrzucić to z głowy i skoncentrować się na kolejnych konkursach - mówi Schmitt o Geigerze dla Eurosportu.

Wyniki kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku:

1. Dawid Kubacki - 128m (126,8 pkt.)

2. Kamil Stoch - 126m (122,8)

3. Anže Lanišek - 121m (116,1)

4. Marius Lindvik - 122,5m (114,1)

5. Johann André Forfang - 122m (113,6)

...

22. Paweł Wąsek - 114m (99,5)

...

27. Piotr Żyła - 113,5m (97,3)

...

49. Jan Habdas - 110,5m (85,8)

50. Stefan Hula - 111,5m (84,8)

51. Karl Geiger - 108m (84,6)

Rozczarowania nie ukrywał też z pewnością były trener reprezentacji Polski, a obecnie szkoleniowiec Niemców Stefan Horngacher. 53-latek mówił nie tak dawno, że niemieckie skoki przeżywają aktualnie złote pokolenie i dawno nie mieli takich skoczków, jakich mają teraz.

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni: