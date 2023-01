Dublet Polaków. Piękne kwalifikacje. Granerud daleko za Kubackim i Stochem

W kwalifikacjach świetnie spisał się dwukrotny zwycięzca turnieju w Innsbrucku (w latach 2018 i 2021) - Kamil Stoch. Skoczył 126 metrów (nota łączna 122,8) i był bardzo z siebie zadowolony. Długo był na pierwszym miejscu. Nie wyprzedził go nawet Halvor Egner Granerud (116 metrów). Stoch wygrałby kwalifikacje, gdyby nie ten ostatni na belce - Dawid Kubacki. Lider Pucharu Świata wylądował na 128 metrze.

Sześciu Polaków z awansem

Dawid Kubacki wyprzedził Stocha o cztery punkty i wygrał kwalifikacje. Lider Pucharu Świata miał notę 126,8, a Stoch 122,8 punktu.

- Znaleźliśmy to, co te skoki odblokuje i wrócą na odpowiedni poziom. Ten skok w kwalifikacjach mi się podobał. Były jakieś drobne błędy, ale nie takie jak w Oberstdorfie czy Ga-Pa. To bardzo duży pozytyw dzisiejszego dnia. Poprawiłem drobne rzeczy w pozycji dojazdowej. Tak naprawdę to nie jest dużo, ale robi dużo - powiedział Dawid Kubacki dla Eurosportu.

Pozostali Polacy spisali się słabo. Piotr Żyła skoczył tylko 113,5 metra i był dopiero 27. Pół metra dalej wylądował Paweł Wąsek, co dało mu 22. miejsce. Jan Habdas skoczył 110,5 metra, a Stefan Hula zaledwie metr dalej. Ten pierwszy zajął przedostatnie miejsce, dające awans - 49. Natomiast Hula był na 50. pozycji. Długo wydawało się, że Huli nie będzie jednak w konkursie. Absolutnie nic na to nie zapowiadało. Dopiero skaczący jako 53. - Niemiec Karl Geiger kompletnie zepsuł skok - wylądował na 108 metrze i Hula wyprzedził go zaledwie o 0,2 punktu.

Jak wyglądają pary KO w konkursie? Kubacki zmierzy się z Hulą, a Stoch z Habdasem. Żyła będzie rywalizował z Japończykiem Nakamurą, a Wąsek z Rosjaninem Dmitrijem Wasiljewem.

Po niemieckiej części liderem klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni jest Halvor Egner Granerud, który ma 26,8 pkt przewagi nad drugim Dawidem Kubackim oraz 40,1 pkt nad trzecim Piotrem Żyłą.

Konkurs w Innsbrucku rozpocznie się w środę o godz. 13.30. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.