Piotr Żyła wyprzedził legendarnego Japończyka w klasyfikacji wszech czasów PŚ

5, 8, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 2, 6 - to pozycje Piotra Żyły w tegorocznych konkursach Pucharu Świata. 35-letni skoczek ma jeden z najlepszych sezonów w karierze. Zdobył już 497 punktów i zajmuje piąte miejsce (jego najlepszy wynik w karierze w PŚ to czwarta pozycja w sezonie 2018/2019). Do prowadzącego Dawida Kubackiego traci 273 punkty, do wicelidera, Słoweńca Anze Laniska 185 punktów, a do trzeciego, Norwega Halvora Egnera Graneruda - 119.

Dawid Kubacki i Piotr Żyła jako jedyni. Nikt inny nie potrafił uniknąć wpadki

Piotr Żyła wyprzedził legendarnego Japończyka

Po zajęciu szóstego miejsca w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen, Piotr Żyła zdobył już 6343 punktów w karierze w Pucharze Świata. Właśnie wyprzedził legendą japońskich skoków. Był nim bez wątpienia Kazuyoshi Funaki, który zdobył 6330 punktów - poinformował na Twitterze "Pasmo Skoków".

Polak awansował na dziewiętnaste miejsce w historii zawodników z największą ilością punktów w Pucharze Świata. Najwięcej zdobyli Fin Jane Ahonen (15478), Adam Małysz (13070) oraz Kamil Stoch (12816).

Kazuyoshi Funaki to jeden z najsłynniejszych japońskich skoczków. W swojej karierze zdobył trzy medale igrzysk olimpijskich (w tym jedno złoto indywidualnie), cztery medale mistrzostw świata. W 1998 roku był mistrzem świata w lotach narciarskich oraz wygrał Turniej Czterech Skoczni. Sportową karierę zakończył w 2011.

Żyła swój dorobek w Pucharze Świata teraz będzie miał okazję powiększyć w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Innsbrucku (HS-128). Konkurs rozpocznie się 4 stycznia o godz. 13.30. Dwa dni później, 6 stycznia, zakończenie imprezy w Bischofshofen (HS-142).

Relacja na żywo ze wszystkich konkursów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.