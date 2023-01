Kubacki jest w gazie. Potwierdził w serii próbnej. Nieoczekiwany zwycięzca

Już za moment, o godz. 14.00 rozpocznie się drugi konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni w Niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Noworoczne zmagania poprzedziła seria próbna, w której najlepiej spisał się Manuel Fettner. Na trzecim miejscu uplasował się zwycięzca wczorajszych kwalifikacji - Dawid Kubacki. Polak skoczył 133,5 m.

Kubacki trzeci w serii próbnej. Fettner najlepszy

Jego największy konkurent - zwycięzca z Oberstdorfu i dotychczasowy lider TCS - Halvor Egner Granerud postraszył rywali skokiem na odległość 141,5 m. Tym samym o metr przebił osiągnięcie Dawida Kubackiego z sobotnich kwalifikacji. Jeszcze lepiej spisał się natomiast Manuel Fettner, który lądował metr dalej. Dzięki temu Austriak zajął pierwsze miejsce.

Polacy ze zmiennym szczęściem

Klasę potwierdził także Piotr Żyła. W serii próbnej uzyskał 135 metrów, co przełożyło się na 8. lokatę. Finowi Anttiemu Aalto (123 m i 36. miejsce) nie dałby najmniejszych szans. Kamil Stoch z kolei zajął 15. pozycję po skoku na 133 m. Dość słabo spisał się Paweł Wąsek, który co prawda skoczył 127,5 m, ale zajął dopiero 30. miejsce. Mimo to wygrałby w parze z Johannem Andre Forfangiem, który spisał się jeszcze gorzej (tylko 120 m i 45. pozycja). Niespodzianki nie było w przypadku skoku Stefana Huli. Polak nie nawiązał walki z Halvorem Egnerem Granerudem. 122,5 m dało jedną z ostatnich pozycji - dokładnie 41.

Wyniki serii próbnej: