Niemiec nie ma wątpliwości. Rywalom trzech Polaków nie daje absolutnie żadnych szans

Kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen zakończyły się dla Polaków znakomicie - zwycięstwem Dawida Kubackiego, do którego w czołowej "10" dołączyli jeszcze Piotr Żyła i Kamil Stoch, a niedaleko za nią znalazł się Paweł Wąsek. Do konkursu awansował także Stefan Hula, który skończył jednak rywalizację w końcówce stawki i musiał być świadomy, co to może oznaczać: trudną parę systemu KO na noworoczny konkurs. Pozostali Polacy poza Pawłem Wąskiem wydają się mieć dość łatwe zadania.

Pary, które ukształtowały się na zawody w Garmisch-Partenkirchen, ocenia dla Sport.pl były niemiecki skoczek, Frank Loeffler, który śledził zawody w Oberstdorfie na skoczni i przygląda się całemu Turniejowi Czterech Skoczni z uznaniem dla Polaków, ale też nadzieją, że jeden z jego rodaków powalczy o miejsce w czołówce.

Ekspert daje trzem Polakom aż 100 procent na awans. Ale tak samo typuje na korzyść jednego z rywali

37. Johann Andre Forfang - 13. Paweł Wąsek. Typ Loefflera: 40:60

Johann Andre Forfang (z lewej), Paweł Wąsek (z prawej) Fot. Agencja Wyborcza.pl

- Paweł Wąsek nie jest zdecydowanym faworytem tej pary, ale skoczył bardzo dobrze w kwalifikacjach, więc ma większe szanse na wygraną. Johann Andre Forfang jest jednak silny w zawodach. Zawsze potrzebuje jednak dobrej sytuacji z wiatrem. Paweł wygląda jednak lepiej na ten moment, to dlatego na niego postawiłem - tłumaczy Loeffler.





44. Francesco Cecon - 7. Kamil Stoch. Typ Loefflera: 0:100

Francesco Cecon (po lewej), Kamil Stoch (po prawej) Screen YouTube Skoki o Bande/ Fot. AP

- Od początku Turnieju Czterech Skoczni wyglądał na zawodnika, który musi jeszcze trochę popracować, jego najwyższa forma na pewno jeszcze nadejdzie. W powietrzu brakuje mu wciąż odpowiedniej wysokości, takiej, do której siebie i nas przyzwyczaił. Jeśli te problemy się nasilą, to w przypadku pary ze średnim zawodnikiem, miałby 90 procent szans. Skacze jednak coraz lepiej i kto wie, może już niedługo będzie przed wszystkimi. Na razie jest wyraźnie przed Francesco Ceconem, z którego ojcem, Roberto, miałem okazję startować - przytacza Niemiec.





45. Stefan Hula - 6. Halvor Egner Granerud. Typ Loefflera: 0:100

Stefan Hula (po lewej), Halvor Egner Granerud (po prawej) Fot. Agencja Wyborcza.pl/ AP

- Stefan Hula w sobotę skakał słabo, ale czuję, że może latać dalej, więc może poprawi jeszcze swoją dyspozycję. Jednak z tym, co pokazał w kwalifikacjach przeciwko takiemu zawodnikowi, jak Halvor Egner Granerud będzie mu bardzo ciężko. Jest w czołówce, praktycznie na szczycie, więc nie ma innej możliwości niż jego wygrana - wskazuje były zawodnik.





47. Antti Aalto - 4. Piotr Żyła. Typ Loefflera: 0:100

Antti Aalto (po lewej), Piotr Żyła (po prawej) Fot. AP

- Jest bardzo dobrze przygotowany i widać, że na pewno stworzy konkurencję dla Dawida Kubackiego i Halvora Egnera Graneruda. Ma formę życia. Z Anttim Aalto nie powinien mieć żadnych problemów - opisuje Loeffler.

50. Decker Dean - 1. Dawid Kubacki. Typ Loefflera: 0:100

Decker Dean (po lewej), Dawid Kubacki (po prawej) Fot. AP

- Dawid ma niesamowitą formę. Wydaje mi się, że w Oberstdorfie nie czuł się jeszcze odpowiednio. W normalnych warunkach przy tak niezwykłej technice, jaką prezentuje i dobrym nastawieniu jest w tym momencie najsilniejszy. I tak widzę to także w niedzielnym konkursie - ocenia Polaka Frank Loeffler.

Pierwsza seria konkursu w Ga-Pa ruszy w niedzielę, 1 stycznia o godzinie 14:00. Półtorej godziny wcześniej zaplanowano serię próbną. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.