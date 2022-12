TCS. Gdzie i kiedy oglądać skoki narciarskie w Ga-Pa? [TRANSMISJA LIVE, STREAM ONLINE]

Po pierwszym konkursie 71. Turnieju Czterech Skoczni reprezentanci Polski mają powody do radości. Piotr Żyła zajął drugie, a Dawid Kubacki trzecie miejsce, dzięki czemu obaj stali się poważnymi kandydatami do końcowego triumfu. Póki co muszą gonić lidera, którym jest Norweg Halvor Egner Granerud.

REKLAMA

Zobacz wideo "KRK". Polski tatuaż nowego trenera skoczków

Kubacki i Żyła wysoko w klasyfikacji TCS. Teraz powalczą o triumf w Garmisch-Partenkirchen

W sobotnich kwalifikacjach obaj polscy skoczkowie potwierdzili, że są w wysokiej dyspozycji. Zwyciężył w nich Kubacki, który skoczył na odległość 140,5 metra, za jego plecami uplasowali się Słoweńcy Anze Lanisek oraz Timi Zajc. Żyła z wynikiem 135,5 m był czwarty, a rywalizujący z nim Granerud skoczył na 134,5 m, co dało mu szóste miejsce. Kwalifikację uzyskali też trzej inni reprezentanci Polski: Kamil Stoch (7. miejsce), Paweł Wąsek (13.) oraz Stefan Hula (45.).

W pierwszej serii niedzielnego konkursu rywalem Kubackiego będzie Amerykanin Decker Dean, Żyła zmierzy się z Finem Anttim Aalo, Stoch z Włoch Federico Ceconem, a Wąsek z Norwegiem Johannem Andre Forfangiem. Bardzo trudne zadanie czeka Hulę, który trafił na Graneruda. Do drugiej serii awansuje 25 skoczków, którzy wygrają rywalizację w parach, oraz pięciu "szczęśliwych przegranych".

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen odbędzie się w niedzielę 1 stycznia o godzinie 14. Transmisję będzie można obejrzeć w telewizji na kanałach TVN oraz Eurosport 1, dostępny będzie także stream online w usłudze Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl