Polski kontratak w Turnieju Czterech Skoczni. "Wiedziałem". Szturc podkreśla jedno

W Sylwestra w Garmisch-Partenkirchen odbyły się dwie serie treningowe i kwalifikacje. W Nowy Rok (początek o godz. 14.00) zostanie tam rozegrany drugi konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener polskich skoczków wskazał kluczową zmianę po klęsce z zeszłego sezonu. "To wielka zaleta"

Po popisie w Oberstdorfie ostatni dzień roku w Ga-Pa świetnie zaczął Halvor Egner Granerud. Lider TCS-u (o 13,4 pkt wyprzedza Piotra Żyłę i o 17,5 pkt - Dawida Kubackiego) wygrał pierwszy trening, aż o 10,2 pkt pokonując drugiego w nim Kamila Stocha.

Mogło się wydawać, że to zapowiedź jeszcze większej dominacji Graneruda od tej, jaką oglądaliśmy w Oberstdorfie.

Ale po odpuszczeniu drugiej serii treningowej (tak samo zrobił w Oberstdorfie) Norweg nie błysnął w kwalifikacjach.

Znamy pary KO na konkurs w Ga-Pa. Polak zmierzy się z Granerudem

Te były popisem Kubackiego. Lider Pucharu Świata skoczył najdalej - 140,5 metra - i wyprzedził Anze Laniska oraz Timiego Zajca. Czwarte miejsce zajął Żyła (135,5 m), a Granerud (134,5 m) był dopiero szósty. Do Kubackiego stracił aż 9,7 pkt. Do Żyły - 5,1 pkt.

Żyła czy Kubacki? "Nie jest powiedziane"

- To tylko kwalifikacje, one nie są może wykładnikiem, ale są próbą sił dla najlepszych - komentuje Jan Szturc. Trener, który sportowo wychował m.in. Żyłę, a wcześniej Adama Małysza, jest przekonany, że nasi skoczkowie cały czas są w stanie pokonać Graneruda w walce o Złotego Orła. - Trzeba skoczyć jeszcze sześć bardzo dobrych skoków. Myślę, że będzie ostra walka do Bischofshofen, do ostatniego konkursu. Oby na korzyść naszych - mówi Szturc.

Trener nie potrafi powiedzieć, który z Polaków ma większe szanse na zaatakowanie Graneruda i wygranie Turnieju Czterech Skoczni. - Nie jest powiedziane, że Dawid, może Piotrek. Mamy dwóch skoczków walce o zwycięstwo, a trzech w czołówce, bo w top 10 jest jeszcze Kamil Stoch. To bardzo ważne, że jeśli jednemu się powinie noga, to jest jeszcze dwóch, którzy mogą się spisać bardzo dobrze - słyszymy.

Kosmiczny skok Kubackiego! Zdominował kwalifikacje w Ga-Pa. Polacy bardzo mocni

Doświadczenie po stronie Żyły i Kubackiego

Szturc podkreśla jedno: w Oberstdorfie Granerud zdawał się skakać na swoim maksymalnym poziomie, natomiast Polacy - mimo że spisali się świetnie i we dwóch stanęli na podium - nie.

- Analizowałem sobie skoki z Oberstdorfu i nie chcę wchodzić w szczegóły, ale były minimalne błędy. I u Piotrka, i u Dawida są rezerwy. A i tak w Oberstdorfie pokazali się z bardzo dobrej strony - mówi.

Rywal Polaków wskazał faworytów do wygrania TCS. "Za nimi jest przepaść"

W kwalifikacjach w Ga-Pa dostaliśmy sygnał, że dominacja Graneruda wcale nie musi trwać. - Wiedziałem, że Turniej wcale nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Czy teraz Granerud będzie myślał, że Polacy są w stanie go dogonić? Zawsze z tyłu głowy są jakieś obawy, chociaż ci najlepsi zawodnicy są świetni nie tylko pod względem fizycznym, ale i mentalnym - mówi Szturc. - Na pewno bardziej doświadczeni są Piotrek i Dawid. I na pewno z młodszym Granerudem będą rywalizować do samego końca - podsumowuje trener.