Już było beznadziejnie. Thurnbichler zachwycony tym, co zrobił Żyła. "Improwizował"

Kolejny dzień Turnieju Czterech Skoczni, kolejny uśmiech na twarzy Thomasa Thurnbichlera, którego zawodnicy dalej plasują się w samej czołówce rywalizacji. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje w Ga-Pa, Piotr Żyła, był w nich czwarty, a Kamil Stoch siódmy. Cały zespół stale dostarcza Austriakowi powodów do radości.

Dawid Kubacki przechodzi proces powrotu do najlepszych skoków. Thurnbichler ma na niego plan

Jak sam Thurnbichler ocenia skoki swoich zawodników? - Dawid jest w trakcie pewnego procesu. Stara się odzyskać uczucie, że robi to, co powinien, żeby wrócić do naprawdę świetnych skoków i dziś był już bardzo blisko. To jeszcze nie sto procent jego możliwości, ale już przynosi efekty. Teraz wiem, co robić. Jest pozytywnie - wskazuje szkoleniowiec.

Trener Polaków był także bardzo zadowolony z postawy Kamila Stocha. - Wszystko u niego wyglądało nieźle. Ten skok z kwalifikacji wyszedł mu naturalnie, nie było sztywno, nie musiał wszystkiego kontrolować. Technika wyglądała dobrze, ale był trochę spóźniony na progu - opisuje Thurnbichler.

Najciekawiej wypowiedział się jednak o skoku Piotra Żyły. Okazuje się, że według Thurnbichlera skoczek zrobił coś z niczego. - Piotrek stracił balans w przejściu do wybicia na progu, ale pokazał, że umie na takie sytuacje reagować, a to bardzo ważne. Improwizował, a skoczył naprawdę świetnie. Wykonał ogromną pracę w powietrzu i to wskazuje mi, że ogółem zespół panuje nad swoimi próbami i jest gotowy na zmiany, nawet wymuszone. Choćby Paweł Wąsek. Próbuje pewnych rzeczy w trakcie treningów, czasem nie działają, a gdy trzeba i tak jest w stanie wrócić do swojego najlepszego skakania - zachwyca się Austriak.

Żyła po swoim skoku mówił dziennikarzom, że nie musi przykładać dużej wagi do tego, czy zmienił skocznię, czy nie, bo na wszystkich czuje się świetnie. Dlaczego tak się dzieje? - To miks wszystkiego. Widać, że dobrze czuje się psychicznie, wszystko ma poukładane mentalnie i było tak już, zanim osiągnął tak dobre wyniki, jak teraz. Teraz z większą pewnością siebie, nie zawsze ma znaczenie, gdzie skaczesz, bo dobrze czujesz swoje ciało i skupiasz się na sobie, nie ma poza tym niczego innego. To ten stan psychiczny, który tak lubi i w którym dobrze się czuje - tłumaczy Thurnbichler. O tym stanie, czyli trybie "full gaz" Żyła więcej mówił Sport.pl w długiej rozmowie, którą można przeczytać TUTAJ.

Co z warunkami na Olympiaschanze? - Były zmienne, bo najpierw było około metra na sekundę pod narty, a potem nawet półtora metra na sekundę z tyłu skoczni. I nasi zawodnicy kiepsko trafiali z wiatrem: Piotrek miał dodane 5,2 punktu, Paweł nawet ponad 10. Ale te skoki działają zawsze, w każdych warunkach. To o nie, a nie o wiatr chodzi - zaznacza Thurnbichler. Jego zawodnicy mieli pecha, ale też świetnie odpowiadali na to, co się działo w powietrzu.

Oby warunki były zatem lepsze dla Polaków i nie tworzyły dla nich takich wyzwań w dniu noworocznego konkursu, który zaplanowano na niedzielę, 1 stycznia o godzinie 14:00. Półtorej godziny wcześniej zacznie się seria próbna. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.