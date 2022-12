Kubacki wreszcie lepszy od Graneruda. Polak wygrał kwalifikacje i żartuje

Znakomity skok Dawida Kubackiego na 140,5 metra w kwalifikacjach do konkursu noworocznego w Ga-Pa pozwolił mu je wygrać i być przed wszystkimi najgroźniejszymi rywalami w walce o Złotego Orła w 71. Turnieju Czterech Skoczni. Za Polakiem znaleźli się dwaj Słoweńcy - Anze Lanisek i Timi Zajc.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubacki tłumaczy, kiedy czuje, że popełnił błąd. "Brzmi to jakbyśmy bredzili".

Kubacki kończy rok z przytupem? "Dobrze, że nie z przysiadem"

Kubacki po skoku dostał pytanie, czy taki wynik oznacza, że "zakończył rok z przytupem". - Z przytupem? Dobrze, że nie z przysiadem, bo tam niewiele brakło - śmieje się Polak, nawiązując do nieco zachwianego lądowania. - Znaczy może nie aż tak niewiele, ale był troszeczkę niedopracowany i wiem, że potrafię lepiej. Ale skok był naprawdę fajny: z energią, z rotacją, czułem dużo prędkości w powietrzu. Przyjemnie się leciało, bardzo dobry skok na zakończenie roku, dodatkowo wygrane kwalifikacje, więc ja jestem szczęśliwy - dodaje.

Kosmiczny skok Kubackiego! Zdominował kwalifikacje w Ga-Pa. Polacy bardzo mocni

Czy telemark i podejście do lądowania to wciąż elementy, nad którymi Kubacki musi pracować najwięcej? W końcu podobno wnioski miał po zawodach w Oberstdorfie, gdzie z trudnościami lądował w pierwszej serii konkursowej. - Tak. Muszę przeanalizować, co tu dokładnie nie zagrało w telemarku, czy narta przykantowała, czy coś innego się wydarzyło, ale myślę, że skok był okej. Nie był perfekcyjny, bo czuję, że pojawiły się jakieś niewielkie błędy, które mają wpływ na cały skok, na jego dalszy przebieg. Wiem, że to jest do wypracowania. Przepatrzę to jeszcze. Czasami się zdarza, że to lądowanie będzie zachwiane. Dzisiaj nie zwalałbym na warunki, bo śnieg jest w porządku, a zeskok dobrze przygotowany. Może rzeczywiście ja gdzieś popełniłem jeszcze błąd, który na to wpłynął - analizuje trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej TCS.

Nogi Polaka w coraz lepszej formie. "Widać, że wracają do formy"

Ważnym elementem pracy Kubackiego podczas Turnieju jest wciąż dotrenowanie nóg, które po odpoczynku nie pracowały jeszcze odpowiednio, gdy przyjeżdżał do Niemiec kilka dni temu. W Ga-Pa wydaje się, że wygląda to już całkiem dobrze. - Czuję, że z dnia na dzień jest coraz lepiej. Na tym poziomie trudno poczuć i powiedzieć, czy energii przybyło procent, czy dwa, ale jest dobrze. Fizjoterapeuta ma dobre czucie naszych nóg, wie, czego im trzeba: dać odpocząć, czy właśnie dołożyć więcej pracy i nacisku na treningu. Po testach na platformie, odczuciach sztabu i moich, widać, że nogi wracają już do formy - zapewnia Kubacki.

To dlatego Żyle groziła dyskwalifikacja. Thurnbichler pokazał, co mógł zrobić [WIDEO]

Kubacki pokonał Graneruda. "Rywalizacja w Turnieju jest otwarta do ostatniego skoku i nie ma w tym większej filozofii"

Obecnie najlepszy zawodnik Pucharu Świata w kwalifikacjach po raz pierwszy w serii ocenianej Turnieju wygrał z liderem "generalki" po pierwszym konkursie, Halvorem Egnerem Granerudem. Norweg po skoku na 134,5 metra był szósty. - Uważam, że rywalizacja jest otwarta do ostatniego skoku w Bischofshofen i nie ma w tym większej filozofii. To jest długi Turniej, więc tu wszystko może się zdarzyć, jak to w sporcie. Nie kalkuluję, a jak wyjdzie, zobaczymy na koniec - ocenia Dawid Kubacki.

Znamy pary KO na konkurs w Ga-Pa. Polak zmierzy się z Granerudem

W pierwszej serii zawodów w Garmisch-Partenkirchen Kubacki zmierzy się w parze systemu KO z najgorszym zakwalifikowanym skoczkiem, Deckerem Deanem z USA. Początek zaplanowano na godzinę 14:00, a półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.