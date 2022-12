Ewenement w polskiej kadrze. Skoczek robi kolejny krok. "To będzie działać"

- Tutaj noty mnie zdziwiły. Paweł Wąsek przy dobrym lądowaniu jest jednym z najlepiej lądujących zawodników w stawce Pucharu Świata. Jeśli odda ładny skok, to wszystko jest idealnie. Czasami przykantuje mu narta, ale za to powinno się odjąć pół punktu - mówi nam Ryszard Guńka, polski sędzia międzynarodowy.

Polski skoczek skrzywdzony przez sędziów? Powinni na to uważać

W sobotnich kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Ga-Pa Paweł Wąsek oddał solidny w skok w trudnych warunkach. Polak poleciał 126,5 metra przy wietrze w plecy, za który system doliczył mu aż 9,7 pkt, czyli de facto pięć metrów. Mimo to sędziowie bardzo słabo ocenili skok naszego zawodnika. Kolejno były to noty: 17.5, 17.5, 17.5, 17.5 i 18 pkt. Do noty Polaka liczyło się więc zaledwie 52,5 pkt. Od razu wywołało to sporo komentarzy w social mediach, bo kibice dostrzeli dość niskie oceny naszego skoczka.

A trzeba przyznać, że akurat w tym skoku trudno przyczepić się do technicznych aspektów lotu Pawła Wąska. W powietrzu sędziowie nie powinni odejmować więcej niż pół punktu. Dodatkowo lądowanie również było na solidnym poziomie. Często sędziowie bronią się tym, że skok nie był daleki i skoczek "nie wykorzystał aerodynamicznej pozycji w locie". Tylko że w tej sytuacji Wąsek zrobił, co mógł, mimo trudnych warunków. Teoretycznie, gdyby miał zerowy wiatr, pewnie poleciałby około 131 metrów. A wtedy sędziowie na pewno daliby mu wyższe oceny. Skaczący tuż po nim i w podobnych warunkach Giovanni Bresadola czy Daniel Andre Tande nawet nie dali rady wejść do konkursu. Ba, tylko jeden skoczek znajdujący się przed Wąskiem miał gorsze warunki. Był to Phillip Raimund.

- Czułem, że w powietrzu nic nie było, ale też miałem trochę problemów w pierwszych dwóch skokach. Nie czułem dobrze narty, więc nie wiedziałem do końca, z czego to wynikało - mówił Wąsek w mix zonie po sobotnich kwalifikacjach.

Ostatecznie Paweł Wąsek i tak zaliczył dobre kwalifikacje, bo skończył je na trzynastym miejscu. Nie miał jednak szczęścia, bo w parze będzie rywalizować z Johannem Andre Forfangiem, który w tym sezonie potrafi oddawać dobre skoki. Mimo to brak awansu Polaka byłby niespodzianką.

Zmiana w sprzęcie Polaka. "Ma dać więcej swobody w powietrzu"

Paweł Wąsek w tym sezonie nie schodzi z całkiem dobrego i równego poziomu. Skoczek ustabilizował się na pozycji numer cztery w naszej reprezentacji i jest bardzo pewnym punktem drużyny. Polak punktował w tym sezonie w każdym z konkursów, w których wystartował. Nie udało się jedynie w Engelbergu, gdzie został zdyskwalifikowany za niedopięty zamek w kombinezonie.

Ustabilizowanie skoków Pawła Wąska na poziomie przełomu drugiej i trzeciej dziesiątki Pucharu Świata pewnie pozwoliło sztabowi i samemu skoczkowi na nieco bardziej odważne ustawiania sprzętu. Zmiany pierwszy raz zostały przetestowane w czasie sobotnich skoków treningowych w Ga-Pa i Polak dość szybko się w nich odnalazł, bo już w kwalifikacjach oddał naprawdę dobry skok.

- Trochę pozmienialiśmy w ustawieniach sprzętu. Konkretnie w zapięciach. W treningach szukałem odpowiedniego czucia, żeby dobrze się w tym odnaleźć. W kwalifikacjach udało się ładnie popchać nogą na progu i skok wyszedł niezły. Trochę wydłużyliśmy bolce w wiązaniach. Chcieliśmy uzyskać efekt, żeby narta bardziej pracowała w locie, bo w Oberstdorfie za bardzo wisiała i nie działała fajnie - mówił Wąsek na antenie Eurosportu.

I dodał: Myślę, że to będzie działać. To ma działać na plus, ma dawać więcej swobody w powietrzu, a to powinno się przełożyć na lepsze odległości. Takie są założenia, a jak będzie, to nigdy nie wiadomo. Zobaczymy w niedzielę.

Ewenement w polskich skokach narciarskich

Polscy kibice często porównują Pawła Wąska do Kamila Stocha. Porównanie nie jest na wyrost, bo jak porównamy w locie obu skoczków, to Wąsek do złudzenia przypomina w powietrzu Kamila Stocha. Jest jednak kilka rzeczy, które ich różnią. Po pierwsze Wąsek jest około 10 cm wyższy od Stocha i... być może nieco lepiej ląduje, choć na razie bliżej od starszego mistrza. U Stocha często widać lekko krawędziującą przy telemarku nartę, z kolei Wąsek potrafi lądować miękko i gładko. Za co często jest nagradzany bardzo wysokimi notami za styl. W tym momencie Wąsek przypomina Stocha z lat 2009-2011. Wtedy chyba każdy wiedział, że skoczek ma ogromny potencjał, ale brakowało mu jeszcze mentalności zwycięzcy i odrobinę więcej energii na progu. Teraz powoli to się zmienia i Wąsek zaczyna stabilizować swoje skoki na wysokim poziomie. Chociaż nadal często zdarza mu się zbyt mocno "rzucić do przodu" na progu, przez co traci kluczowe metry.

W tym sezonie ważne jest jednak to, by Wąsek po prostu ustabilizował się w drugiej dziesiątce Pucharu Świata, a gdyby udało mu się wskakiwać np. do pierwszej dziesiątki, to byłby to naprawdę dobry rok 23-letniego Polaka. I sygnał, że w kolejnych latach będzie stać go na dużo. Bo w tym momencie Wąsek jest ewenementem w polskiej skali. Jest najbardziej harmonijnie rozwijającym się polskim skoczkiem od czasów młodego Kamila Stocha.