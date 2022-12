- Wyjaśnijmy sobie, że taka zmiana nie ma wpływu na przebieg skoku. Jesteśmy jednak świadomi tego, co się wydarzyło i to się nie powtórzy - zapewnił Thomas Thurnbichler. Całą rozmowę z trenerem polskiej kadry można przeczytać TUTAJ, a fragment dotyczący tego, co mogło doprowadzić do rozpięcia się zamka w kombinezonie Żyły można obejrzeć w poniższym wideo.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Polaków pokazał, dlaczego Żyła mógł zostać zdyskwalifikowany

Thurnbichler ruszył do jury po ich decyzji. Przez niego FIS zmieni swoje zasady