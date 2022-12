Niepokojące prognozy przed skokami w Garmisch-Partenkirchen

Weekend z drugim konkursem Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen może być storpedowany przez warunki wietrzne. Na razie pewne jest, że może mocniej wiać w kwalifikacjach. Organizatorzy jednak nie przewidują odwołania rywalizacji.

Może mocniej wiać w Ga-Pa

W biurze prasowym na skoczni zaobserwowano, że grafika z zeskokiem świeci się długo cała na czerwono. To oznacza, że warunki nie pozwalają na bezpieczne skakanie ze względu na bardzo mocne i groźne porywy wiatru.

Prognozy przewidują, że na czas kwalifikacji na skoczni w Ga-Pa może wiać z prędkością ponad 2 m/s. Mimo to nie należy się spodziewać, że kwalifikacje zostaną odwołane lub przełożone na niedzielę przed południem. Co najwyżej mogą być dłuższe przerwy między skokami, by poczekać na to, że wiatr się uspokoi.

Na terenie Bawarii wydano ostrzeżenie o silniejszych porywach wiatru, co już odczuwalne jest w miejscowościach położonych niedaleko Garmisch-Partenkirchen.

Prognozy wskazują jednak, że w trakcie konkursu warunki mogą być podobne, ok.1,7 m/s o zmiennym kierunku.

Kubacki i Żyła muszą gonić

Halvor Egner Granerud zbudował dobrą przewagę już w TCS w pierwszym konkursie w Oberstdorfie. Norweg wyprzeda o ponad 13 punktów drugiego Piotra Żyłę. Ze stratą 17,5 do Graneruda jest trzeci Dawid Kubacki.

Eksperci przed startem TCS zapowiadali, że ta edycja cyklu będzie rywalizacją Kubackiego z Granerudem. Polak walczy o swój drugi triumf w TCS w karierze. Norweg liczy zaś na pierwsze takie zwycięstwo. W zeszłym sezonie był trzeci po czterech konkursach.