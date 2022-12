Organizatorzy zaskakują. Chcą pomóc Kubackiemu pobić niebotyczny rekord skoczni

Pierwszego dnia 2020 roku Dawid Kubacki odpalił prawdopodobnie największą petardę na skoczni w swojej karierze. Niebotyczny skok i rekord obiektu w Garmisch-Partenkirchen - 144 metry - może się równać chyba tylko z jego próbą z Bischofshofen z tego samego wygranego Turnieju Czterech Skoczni.

REKLAMA

Zobacz wideo Flagi i tłumy kibiców. Tak Oberstdorf otwiera TCS

Trzy lata temu Kubacki odleciał najbardziej w karierze. Wspomina niebotyczny rekord

Czy fakt, że Kubacki jest rekordzistą Olympiaschanze pomoże Kubackiemu także teraz, gdy znów walczy o Złotego Orła i po pierwszych zawodach jest trzeci w klasyfikacji generalnej TCS? - Jest tak, że niektóre skocznie sprzyjają twoim skokom. Twoja technika i to, co robisz może tam działać lepiej, niż w innych miejscach. Wydaje mi się, że jednak ta w Ga-Pa jest na tyle nowoczesną skocznią, że niewiele się różni od pozostałych, które powstawały w ostatnich latach - ocenia Polak w rozmowie ze Sport.pl.

- Wtedy miałem swój dzień, oddawałem świetne skoki. Wygrać konkurs z rekordem skoczni to niezwykłe wspomnienie i będzie mi to dawało spokój także przed kolejnym startem, w tym sezonie - zaznacza jednak Kubacki. - Z drugiej strony po prostu wiem, że jestem dobrze przygotowany do tego sezonu, więc i do kolejnego konkursu. Wydaje mi się, że nawet lepiej niż w poprzednich latach. To też mi daje pewność i utwierdza w tym, że jestem w stanie walczyć o najwyższe miejsca - dodaje.

Thurnbichler ruszył do jury po ich decyzji. Przez niego FIS zmieni swoje zasady

Kubacki pobije swój rekord? Organizatorzy chcą mu pomóc. "Zrobiłoby się święto"

Tymczasem słowa skoczka o tym, że jest w jeszcze lepszej formie, niż wtedy, gdy bił w Garmisch rekord skoczni, mogą nabrać nowego znaczenia. Okazuje się bowiem, że na skoczni poza wręcz wiosenną pogodą i słońcem ma wiać dość mocno pod narty. - Podczas kwalifikacji na pewno będzie wietrznie, ale myślę, że to do opanowania. Jury powinno mieć kontrolę nad zawodami - przekazuje Sport.pl Thomas Scheck, szef skoczni w Ga-Pa.

Działacz przekazuje nam też inną ciekawą informację: jest spory nacisk na próbę pobicia rekordu Kubackiego z 2020 roku. - Możemy mu pomóc to osiągnąć. Na trybunach w weekend spodziewamy się pięciu tysięcy osób w sobotę na kwalifikacjach i aż dwudziestu w niedzielę na konkursie. Wśród nich większość pewnie będą stanowić Niemcy i Polacy. Dlatego zrobiłoby się święto, gdyby któryś z nich pobił ten rekord. Chociaż będziemy to chcieli umożliwić każdemu, także liderowi Turnieju, Halvorowi Egnerowi Granerudowi. Liczymy na wielką rywalizację - wskazuje Scheck.

Rywal Polaków wskazał faworytów do wygrania TCS. "Za nimi jest przepaść"

Pytamy szefa obiektu, jak daleko można zatem pofrunąć w Garmisch. - Dałoby się polecieć jeszcze nawet trzy metry dalej. Myślę, że właśnie 147 metrów to granica na tej skoczni, tam jeszcze da się wylądować, choć jest już właściwie płasko - twierdzi Niemiec.

Wiatr? Jest jedno ważniejsze wyzwanie dla organizatorów. Upał i wiosna w Ga-Pa

- Wiatr będzie ku temu sprzyjał, to są warunki na naprawdę dalekie skakanie - zapewnia. - Korytarz powinien być ustawiony na belki 10-12, więc dość wysokie. Wczoraj jeden z przedskoczków z "12" osiągnął 135 metrów, choć to się tutaj raczej nie zdarza. Przed konkursami w zeszłych latach było spokojnie, więc nie przekraczali 130 metrów - zauważa Scheck.

Dla organizatorów jest jedno prawdopodobnie jeszcze większe wyzwanie niż silnie wiejący wiatr. - Będzie gorąco, wręcz 10-11 stopni. Do tego na kwalifikacjach i zawodach ma mocno świecić słońce. To byłby problem, gdyby nie to, że śnieg jest świetnie przygotowany. Układaliśmy go i odpowiednio dostosowaliśmy w trakcie zimnych dni, więc teraz musimy tego wszystkiego pilnować. Będziemy to robić najlepiej, jak tylko się da - zapewnia Thomas Scheck.

Była papryka, jest kukurydza. Żyła zdradził, skąd bierze tryb "full gaz"

Kwalifikacje w Ga-Pa zaplanowano na sobotę, 31 grudnia godzinie 14:00. O 11:45 rozpoczną się oficjalne serie treningowe. Już w Nowy Rok, niedzielę 1 stycznia, skoczkowie zaczną dzień od serii próbnej o 12:30, a pierwsza runda drugiego konkursu 71. TCS ruszy o 14:00. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.