Rywal Polaków wskazał faworytów do wygrania TCS. "Za nimi jest przepaść"

Daniel Andre Tande to jeden z najbardziej utytułowanych norweskich skoczków ostatnich lat. Przed pierwszym konkursem 71. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie mierzył w triumf w całej imprezie, ale 27. miejsce sprawia, że ma niezbyt duże szanse na końcowe zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Flagi i tłumy kibiców. Tak Oberstdorf otwiera TCS

Daniel Andre Tande uważa Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Halvora Graneruda za faworytów Turnieju Czterech Skoczni

W rozmowie z norweskim dziennikiem "Dagbladet" skoczek podsumował swój występ w Oberstdorfie jako "straszny", podkreślił też, że do Garmisch-Partenkirchen przyjechał bez większych oczekiwań. - Już nie marzę o wygranej, zrobiłem to jeszcze przed pierwszym skokiem. Jestem tu po to, żeby dobrze skakać - powiedział.

W czwartkowych zawodach najlepszy okazał się jego rodak Halvor Egner Granerud, drugi był Piotr Żyła, a trzeci Dawid Kubacki. Jego zdaniem to właśnie któryś z nich sięgnie po końcowy triumf. - Widać, że jest trzech poważnych faworytów, za nimi jest przepaść i nie sądzę, aby to się zmieniło - dodał.

Tande ocenił też, że na jego słabszy występ wpływ miała zmienna pogoda. - Miałem poczucie, że w konkursie zrobiłem dwa całkiem dobre technicznie skoki narciarskie. Po prostu nie jestem w wystarczająco dobrej formie, aby latać, gdy warunki atmosferyczne zaczynają być ciężkie - podsumował.

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen zostanie rozegrany w niedzielę 1 stycznia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl