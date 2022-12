Tyle Polacy zarobili po starcie Turnieju Czterech Skoczni. Duże pieniądze

Turniej Czterech Skoczni po latach posuchy znów stał się atrakcyjny pod względem finansowym. Kamil Stoch czy Dawid Kubacki, którzy sięgali po końcowe triumfy w latach 2017-2021, z przerwą na zwycięstwo Ryoyu Kobayashiego w 2019 r., jako główną nagrodę otrzymywali zaledwie 20 tys. franków. Sytuacja zmieniła się od poprzedniej edycji, kiedy to premię za wygraną w całym turnieju podniesiono do 100 tys. franków. W tym roku kwota ta została utrzymana.

Polscy skoczkowie solidnie się wzbogacili. Dobry start w Oberstdorfie

Zanim jednak rozstrzygnie się walką o główną nagrodę, skoczkowie rywalizują o wynagrodzenie w poszczególnych konkursach. Z nich również może uzbierać się całkiem pokaźna sumka. Za nami pierwsze zawody w niemieckim Oberstdorfie, a Polacy już mają się czym pochwalić. Piotr Żyła i Dawid Kubacki zajęli miejsca na podium, Kamil Stoch zakończył zmagania w pierwszej dziesiątce, a punkty Pucharu Świata zdobył także Paweł Wąsek. Przełożyło się to na ich zarobki.

Najwięcej pieniędzy otrzyma Piotr Żyła. Za drugie miejsce w konkursie FIS wypłaci mu 9,5 tys. franków szwajcarskich, czyli przy obecnym kursie ok. 45 tys. zł. Dawid Kubacki za trzecią pozycję zainkasuje 2 tys. franków mniej, czyli ok. 35,5 tys. zł. Kamilowi Stochowi, który w czwartek był 9., przysługuje nagroda w wysokości 2,9 tys. franków (ok. 13,7 tys. zł), a 19. Pawłowi Wąskowi - 1,2 tys. franków (ok. 5,7 tys. zł). Niestety do drugiej serii konkursowej nie udało się awansować Stefanowi Huli i Janowi Habdasowi. Zajęli oni kolejno 48. i 49. miejsce, w związku z czym za występ w Oberstdorfie nie otrzymają żadnych pieniędzy.

Granerud odstawił konkurencję, także pod względem finansowym

W wyścigu po główną nagrodę prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud. Lider obecnej edycji cyklu może również pochwalić się zdecydowanie najwyższymi zarobkami. W Oberstdorfie poza kwotą 12 tys. franków za wygraną w konkursie zgarnął także 3 tys. franków na triumf w środowych kwalifikacjach. Tym samym już teraz uzbierał kwotę równą niemal 71 tys. zł.

Zarobki Polaków w obecnej edycji TCS: