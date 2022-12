Kontroler FIS wydał wyrok ws. Piotra Żyły. Zdyskwalifikowałby go

Piotr Żyła po skokach na 132,5 i 137 metrów w zawodach otwierających 71. Turniej Czterech Skoczni przegrał tylko z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem, pierwszym liderem tej edycji prestiżowej imprezy. Po zawodach był jednak z siebie zadowolony, mówił, że był w swoim świecie i dał z siebie wszystko. Niewiele brakowało, żeby ta radość zamieniła się w wielką frustrację Polaka, który mógł zostać pozbawiony dobrego wyniku.

REKLAMA

Zobacz wideo Flagi i tłumy kibiców. Tak Oberstdorf otwiera TCS

Żyle podczas radości po skoku rozpiął się suwak w kombinezonie

"Krótko po zawodach w mediach społecznościowych pojawił się screen z ich transmisji, który ma dowodzić, że Żyła powinien zostać zdyskwalifikowany. Czekając na notę Żyła miał rozpięty suwak w kombinezonie" - pisał dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak.

Żyła powinien zostać zdyskwalifikowany?! "Miał szczęście. Musi się pilnować"

Co ważne, suwak w górnej części kombinezonu, pod szyją, rozpiął się Polakowi w momencie, gdy ten zaczął się cieszyć ze świetnego finałowego skoku, w początkowej fazie odjazdu. Na górze skoczni miał jeszcze wszystko zapięte, zgodnie z przepisami. Tym sytuacja różni się od niedawnej dyskwalifikacji Pawła Wąska z Engelbergu, bo tam Polak zapomniał zapiąć suwaka już przed wejściem na belkę startową i to sprawiło, że doniesiono o tym kontrolerowi sprzętu.

Kathol potwierdza: Żyła mógł zostać zdyskwalifikowany. "Musiałbym przeprowadzić kontrolę"

Po konkursie rozgorzała dyskusja, czy Żyle należała się zatem dyskwalifikacja, czy to za mały szczegół, w dodatku niezmieniający nic w jego skoku, że nie powinno się kurczowo trzymać przepisów. -

Gdyby kontroler to zauważył albo gdyby ktoś mu doniósł, byłaby dyskwalifikacja - mówiła Łukaszowi Jachimiakowi kontrolerka sprzętu na zawodach skoczkiń, Agnieszka Baczkowska.

Zapytaliśmy o to także samego decydenta w sprawie: Christiana Kathola, który zajmuje się kontrolowaniem sprzętu zawodników na zawodach Pucharu Świata. - Ogółem w przypadku tego przepisu pytanie nie dotyczy tego, czy to stało się celowo, czy nie - mówi Austriak. I ma rację: zasady dotyczą po prostu rozpiętego kombinezonu przed zakończeniem skoku, czyli opuszczeniem zeskoku. - Oglądałem tę sytuację po konkursie i widziałem, że zamek był zapięty do momentu, gdy Piotr był na odjeździe. Czyli nie było możliwości, żeby na tym w jakiś sposób skorzystał. Zamek rozpiął się, dopiero gdy zaczął się cieszyć po skoku - ocenia Kathol.

Jest reakcja FIS-u na mocne słowa Thurnbichlera. Przyznają się do błędu

Jaka byłaby jego reakcja w przypadku, gdyby zaprosił Piotra Żyłę do pokoju kontroli sprzętu? - Gdyby w ciągu piętnastu minut po konkursie wpłynął do mnie protest, musiałbym najpierw sprawdzić wszystko na obrazkach z transmisji, a potem przeprowadzić kontrolę - tłumaczy Kathol. Te słowa potwierdzają, że w takiej sytuacji Żyła zostałby zdyskwalifikowany i straciłby drugą pozycję. - Przepisy są takie same dla wszystkich. Ale protestu nie było, a sam nie miałem możliwości tego zobaczyć, bo byłem wewnątrz pokoju kontroli, gdy to się wydarzyło - twierdzi.

Ogromne szczęście Żyły. To mógł być koniec. A co dalej? Przecież nikt nie zabroni mu się cieszyć

To zatem bardzo szczęśliwa sytuacja dla Żyły. Gdyby został zdyskwalifikowany, mógłby już zapomnieć o walce w klasyfikacji generalnej TCS, a w tym momencie wciąż wszystko jest otwarte i będzie mógł dalej rywalizować z Halvorem Egnerem Granerudem, do którego traci 13,6 punktu.

Co teraz poradzić polskiemu skoczkowi? Żeby mniej się cieszył? Nie, to byłoby bez sensu zwłaszcza w przypadku Żyły, który w trakcie zawodów wpada w coś w rodzaju transu i jest we własnym świecie. A jego kluczowym elementem są właśnie cieszynki po skokach. Może się jedynie nieco bardziej pilnować, ale sytuacja z Oberstdorfu była bardzo trudna: praktycznie nie do uniknięcia dla skoczka, ale także FIS-u, który musi się trzymać swoich zasad. Choć trzeba przyznać, że to jeden z zapisów wyglądających na dość "martwy" i teoretycznie działacze mogliby pomyśleć nad tym, żeby inaczej go skonstruować. Jednak jeśli zaczęliby je masowo zmieniać i traktować w coraz bardziej pobłażliwy sposób, mogłoby się to skończyć katastrofą na o wiele szerszą skalę niż dyskwalifikacja jednego skoczka.

Bardzo zła wiadomość dla Żyły i Kubackiego. Trzeba się cofnąć o 15 lat

Teraz rywalizacja przenosi się do Garmisch-Partenkirchen. Drugi konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni zaplanowano na niedzielę, 1 stycznia o godzinie 14:00. Poprzedzi go seria próbna, która rozpocznie się o godzinie 12:30. W sobotę zawodnicy będą musieli jeszcze przejść kwalifikacje, które ruszą o 14:00, a wcześniej, o 11:45, skoczkowie będą mieli okazję sprawdzić się na obiekcie w oficjalnych seriach treningowych. Relacje na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.