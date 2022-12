Jest reakcja FIS-u na mocne słowa Thurnbichlera. Przyznają się do błędu

"Była godzina 18:32, gdy Stefan Kraft oddał swój kapitalny skok na 138 metrów przy poprawiającym się wietrze. Chwilę później na belce startowej miał się pojawić Kamil Stoch, ale szybko okazało się, że Polak znowu będzie miał problemy z warunkami. Tym razem nie były one ze słabe, ale zaczęło wiać zdecydowanie za mocno pod narty. Kamil Stoch czekał i czekał. W pewnym momencie kilka razy wybuchał nawet rozbrajającym śmiechem, bo doskonale wie, jak często ostatnio przed jego skokami psują się warunki" - opisywał sytuację z czwartkowego konkursu na Sport.pl Piotr Majchrzak.

REKLAMA

Zobacz wideo: Flagi i tłumy kibiców. Tak Oberstdorf otwiera TCS

Zobacz wideo

Stocha przytrzymano przed skokiem, a on się tylko śmiał. "Po co mam się złościć?"

- To nawet nie jest złość. To może także nie obojętność, ale ja się z tego wszystkiego już tylko potrafię śmiać. Bo po co mam się złościć, skoro nic mi to nie da? Starałem się wyjść z tego jak najlepiej mogłem poprzez rozładowanie napięcia - mówił po konkursie Stoch.

- Z drugiej strony, wiem, że jury pewnie musiało poczekać, bo warunki wcale nie były najlepsze. Czy wpłynęły na mój skok? Gdy go oddawałem, nie miałem już jakiegoś złego wiatru, było okej. Zdaję sobie sprawę, że trzeba czasem wyczekać na, mam nadzieję, optymalne warunki i dzisiaj tak się stało. To jednak mogło spotkać każdego - dodał Polak.

Stoch aż wybuchł śmiechem. Przedziwna sytuacja przed jego skokiem. Trener zły na FIS

Thurnbichlerowi nie podobały się decyzje jury. "Mówiliśmy im i nic nie zrobili"

Nieco złości widać było za to u Thomasa Thurnbichlera. Trener Polaków od razu po konkursie wskazał, że nie podobało mu się ten ruch jury - długie oczekiwanie na poprawę warunków, gdy Stoch nie mógł wejść na belkę startową. - Muszę powiedzieć, że chciałbym to omówić z Sandro Pertile, musimy porozmawiać. Czekał ponad 10 minut, a to dużo czasu, kiedy skoczek ma wkładki w butach, stygną mięśnie i tracisz siłę w nogach - wskazał Austriak.

Szkoleniowiec poza kwestią samego oczekiwania na skok Stocha miał jeszcze wątpliwości co do stanu torów najazdowych, które zostały przetarte tylko jednym przedskoczkiem. - Prosiliśmy jury, żeby pojawiło się ich więcej, bo wiedzieliśmy, że taka przerwa może realnie wpłynąć na stan torów najazdowych. Niestety, nie posłuchano nas. Czy to wpłynęło na prędkości kolejnych zawodników? Cóż, mogło, choćby u Kamila. Nie mogę powiedzieć tego na sto procent, ale zazwyczaj w takich przypadkach pojawiają się kłopoty z torami lodowymi, to nic nowego. Prędkości były niższe, mówiliśmy im i nic nie zrobili - ocenił Thurnbichler.

Thurnbichler nie został wysłuchany przez jury. Zapowiada reakcję. "Nic nie zrobili"

Było spotkanie Thurnbichlera z Pertile i jury. FIS przyznaje: "błąd i lekcja"

Według informacji Sport.pl po konkursie jeszcze na skoczni do spotkania na linii Thurnbichler - jury faktycznie doszło. Trener Polaków rozmawiał z dyrektorem Pucharu Świata, Sandro Pertile, jego asystentem, Borkiem Sedlakiem i asystentem kontrolera sprzętu, którym w Oberstdorfie był Jurgen Winkler. Okazało się, że do dyspozycji organizatorów i jury w momencie, gdy Stoch czekał na lepsze warunki było jeszcze dwóch dodatkowych przedskoczków. Ostatecznie ich jednak nie puszczono, co zdziwiło polski sztab, który zwrócił na to uwagę zarządzającym konkursem.

- To nieporozumienie spowodowało, że ich nie użyliśmy. To błąd i szansa na odrobienie lekcji na przyszłość - przyznaje w rozmowie ze Sport.pl Pertile. - Sama przerwa przyniosła nam sporą zmianę warunków, później były o wiele spokojniejsze. Dlatego była potrzebna i się na nią zdecydowaliśmy - tłumaczy działacz.

Stoch wie, nad czym ma pracować. "Chciałbym już być lepszy, ale staram się pozostawać cierpliwy"

Stoch po pierwszym konkursie zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni ze stratą 36,3 punktu do prowadzącego Halvora Egnera Graneruda z Norwegii. Jeszcze zupełnie nie stracił kontaktu z czołówką, ale o walkę w kontekście wygranej w prestiżowej imprezie tym razem będzie mu już bardzo ciężko. - Na szczęście wiem, nad czym mam pracować. Będziemy mieli jeden dzień treningu motorycznego i później walczymy dalej w Garmisch-Partenkirchen - wskazał Stoch.

- W pierwszych dwóch skokach udało mi się przypilnować założeń, które miałem na ten dzień. One były bardzo dobre, ale w tym trzecim już się wkradło trochę nerwów. To jednak normalne, kto by się nie denerwował? Przez to popełniłem błąd już na samym progu, ale na szczęście skutek nie był taki tragiczny - tłumaczył Polak. - Wiadomo, że chciałbym być już lepszy, ale staram się pozostawać cierpliwy. Wolę być spokojnym zawodnikiem, choć wszystko we mnie krzyczy chwilami. Jestem jednak na dobrej drodze do tego, żeby być na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się też sukcesem chłopaków, bo polskie podium to zawsze powód do radości w naszym zespole. To był pod tym kątem bardzo udany dzień - podsumował Kamil Stoch.

Żyła powinien zostać zdyskwalifikowany?! "Miał szczęście. Musi się pilnować"

Drugi konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa zaplanowano na niedzielę, 1 stycznia o godzinie 14:00. Poprzedzi go seria próbna, która rozpocznie się o godzinie 12:30. W sobotę zawodnicy będą musieli jeszcze przejść kwalifikacje, które ruszą o 14:00, a wcześniej, o 11:45, skoczkowie będą mieli okazję sprawdzić się na obiekcie w oficjalnych seriach treningowych. Relacje na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.