Bardzo zła wiadomość dla Żyły i Kubackiego. Trzeba się cofnąć o 15 lat

Piotr Żyła i Dawid Kubacki byli świetni. W czwartek w Oberstdorfie po skokach na 132,5 (w wyjątkowo trudnych warunkach) i 137 metrów Żyła zajął drugie miejsce. A Kubacki, lider Pucharu Świata, był trzeci po lądowaniach na 140,5 i 136 m. Ale jeśli Polacy byli świetni, to co trzeba napisać o Halvorze Egnerze Granerudzie?

Norweg latał w swojej własnej lidze. Za skoki na 142,5 i 139 m dostał w sumie 312,4 pkt. I na starcie 71. Turnieju Czterech Skoczni zbudował sobie dużą przewagę nad rywalami.

Trzeba się cofnąć o 15 lat

Aż 13,4 pkt do lidera Turnieju traci Żyła. Kubacki ma po 1/4 Turnieju o 17,5 pkt mniej od Graneruda. Czwarty Karl Geiger traci 18,8 pkt, piąty Stefan Kraft - 20,4, a szósty Andreas Wellinger - już 27,2 pkt.

Rzadko się zdarza, by ktoś zaczynał Turniej Czterech Skoczni tak mocno, jak to właśnie zrobił Granerud. A jeszcze rzadziej zdarza się, by ktoś, kto tak świetnie wskoczy w imprezę, ostatecznie jej nie wygrał.

Żeby znaleźć ostatnią sytuację, w której Turnieju Czterech Skoczni nie wygrał ktoś, kto tak wyraźnie jak teraz Granerud wygrał w Oberstdorfie, musimy cofnąć się aż o 15 lat. W sezonie 2007/2008 konkurs na Schattenbergschanze wygrał Thomas Morgenstern, kiedy wyprzedził drugiego Gregora Schlierenzauer aż o 15,2 pkt i trzeciego Jannego Ahonena o 16,9 pkt. Ale kilka dni później w Bischofshofen triumfatorem Turnieju został Ahonen. Fin był drugi w Garmisch-Partenkirchen i już tam odrobił prawie całą stratę do Morgensterna, który zajął szóste miejsce z notą niższą o 16,7 pkt. Wtedy wygrał Schlierenzauer i to on został liderem 56. TCS-u na półmetku. Rywalizacja między Austriakami i Finem zapowiadała się pasjonująco. Klasyfikacja wyglądała tak:

Schlierenzauer 555,1 pkt Morgenstern 551,9 Ahonen 551,7

Druga część Turnieju, rozegrana w całości w Bischofshofen, bo w Innsbrucku zawody storpedowała zła pogoda, była popisem Ahonena, który wyraźnie wygrał oba konkursy. Morgenstern był drugi i trzeci. A Schlierenzauer zajął piąte i dopiero 42. miejsce, przez co cały TCS skończył na dopiero 12. miejscu. Ahonen ostatecznie wyprzedził Morgensterna w klasyfikacji TCS-u o 19,8 pkt. A przypomnijmy, że po zawodach w Oberstdorfie tracił do niego 16,9 pkt.

Kubacki już raz tracił dużo po Oberstdorfie. I odrobił!

Licząc, że teraz straty do Graneruda będą odrabiać Żyła i Kubacki, przypomnijmy, co Kubacki zrobił w sezonie 2019/2020. Trzy lata temu, identycznie jak teraz, zaczął Turniej Czterech Skoczni od trzeciego miejsca. W Oberstdorfie o 11,4 pkt pokonał go Ryoyu Kobayashi (drugi Karl Geiger stracił do Japończyka 9,2 pkt). Później Kubacki był trzeci w Ga-Pa, drugi w Innsbrucku i zdecydowanie najlepszy w Bischofshofen (drugiego Geigera wyprzedził tam o 9,9 pkt). W całym Turnieju drugi Marius Lindvik stracił do Polaka 20,6 pkt, trzeci Geiger - 23,2 pkt, a Kobayashi, który świetnie wystartował w Oberstdorfie, był finalnie dopiero czwarty, ze stratą 35,6 pkt do zwycięzcy.

Co ciekawe, Morgenstern 15 lat temu i Kobayashi trzy lata temu nie utrzymali dużych przewag, jakie mieli po Oberstdorfie, mimo że zwycięstwami w nim umacniali się na pozycjach liderów Pucharu Świata.

Teraz liderem jest Kubacki, a Granerud wygląda na kogoś, kto właśnie na teraz przygotował szczyt formy i atakował z czwartego miejsca w PŚ, by już przesunąć się na miejsce trzecie i żeby iść po więcej.

Kolejne zawody 71. Turnieju Czterech Skoczni odbędą się 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen. Poprzedzą je treningi i kwalifikacje zaplanowane na 31 grudnia.