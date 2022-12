Thurnbichler nie został wysłuchany przez jury. Zapowiada reakcję. "Nic nie zrobili"

Thomas Thurnbichler w czwartek miał prawo być jednym z najszczęśliwszych trenerów na skoczni w Oberstdorfie. Drugie miejsce Piotra Żyły i trzecie Dawida Kubackiego sprawia, że Polacy liczą się w walce o zwycięstwo w 71. Turnieju Czterech Skoczni, a ich skoki były na naprawdę wysokim poziomie.

- To był dla nas naprawdę świetny, udany dzień - podsumowuje zawody w Oberstdorfie Thomas Thurnbichler. - Piotrek skakał na swoim najwyższym poziomie od samego początku sezonu. Dawid oddawał całkiem solidne skoki. Teraz dzięki temu mamy dwóch zawodników w gotowości na polowanie nawet na zwycięstwo w całej imprezie. Przed nami wciąż długa droga i wyczerpujące kilka dni, ale jesteśmy w dobrej sytuacji - ocenia Austriak.

Trener Polaków mógł się zaniepokoić sytuacją z pierwszej serii konkursu, gdy bardzo dużej wysokości przed lądowaniem nabrał Dawid Kubacki. Udało mu się ustać ten skok, ale stracił sporo punktów na notach, a do tego najadł się strachu. - Było nerwowo. Powiem szczerze: przed skokiem myślałem, żeby obniżyć belkę Dawidowi, ale było tak niestabilnie pod kątem warunków, że wolałem nie ryzykować. Pomyślałem: "Przecież na pewno wykona świetny telemark. Nieco za szybko otworzył się w powietrzu. Przyznam, byłem trochę zszokowany - zdradza Thurnbichler.

Czy w finałowym skoku też rozważał pokerową zagrywkę z próbą zdobycia dodatkowych punktów i pojedynek z Alexandrem Stoecklem, trenerem Graneruda i Norwegów? - Oczywiście, że o tym myślałem, ale po wszystkim i tak myślę, że pozostanie przy wyższej belce i tak było lepszym wyjściem. Wtedy Dawid dostał już dobre oceny od sędziów i wyszło dobrze - wskazuje.

Jest jeden zgrzyt na wizerunku pierwszego konkursowego dnia podczas 71. TCS. To sytuacja, w której Kamil Stoch był przetrzymany przez jury przez aż 13 minut w oczekiwaniu na swój pierwszy skok. - Nie jestem z tego zadowolony i muszę powiedzieć, że chciałbym to omówić z Sandro Pertile, musimy porozmawiać. Czekał ponad 10 minut, a to dużo czasu, kiedy skoczek ma wkładki w butach, stygną mięśnie i tracisz siłę w nogach - wylicza Thurnbichler.

Szkoleniowiec wskazuje też, że pojawił się problem z rozbiegiem i prędkościami na progu. - Prosiliśmy jury, żeby pojawiło się więcej przedskoczków, bo wiedzieliśmy, że taka przerwa może realnie wpłynąć na stan torów najazdowych. Niestety, nie posłuchano nas. Czy to wpłynęło na prędkości kolejnych zawodników? Cóż, mogło, choćby u Kamila. Nie mogę powiedzieć tego na sto procent, ale zazwyczaj w takich przypadkach pojawiają się kłopoty z torami lodowymi, to nic nowego. Prędkości były niższe, mówiliśmy im i nic nie zrobili - tłumaczy trener polskich skoczków.

Podczas pierwszej serii pojawiła się też dość dziwna decyzja jury o podwyższeniu rozbiegu tuż przed skokami najlepszych zawodników. Faktycznie, te nieco słabszych zawodników były krótkie i niezbyt atrakcyjne, ale taki ruch to rzadkość w zawodach Pucharu Świata. - Z tego, co usłyszałem, systemy wskazywały, że belka powinna pozostać na tym samym poziomie, ale ostatecznie i tak ją podwyższyli. To ich decyzja, nie zmieniła raczej niczego w kontekście wyników zawodów, więc jest w porządku - podsumowuje Thomas Thurnbichler.

Drugi konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni zaplanowano na niedzielę, 1 stycznia o godzinie 14:00. Poprzedzi go seria próbna, która rozpocznie się o godzinie 12:30. W sobotę zawodnicy będą musieli jeszcze przejść kwalifikacje, które ruszą o 14:00, a wcześniej, o 11:45, skoczkowie będą mieli okazję sprawdzić się na obiekcie w oficjalnych seriach treningowych. Relacje na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.