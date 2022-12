Kubacki czekał na zagrywkę trenera. I się nie doczekał. "To jest ciężkie"

- Muszę sprawdzić, czy żona nie rodzi, przepraszam - zaczyna rozmowę z dziennikarzami Dawid Kubacki. - Eee, jednak nie - zdradza spokojnie po chwili, gdy już zdążył przejrzeć ostatnie wiadomości na telefonie. Polak zajął trzecie miejsce w pierwszym konkursie 71. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Przegrał tylko z Halvorem Egnerem Granerudem i Piotrem Żyłą.

Kubacki wytyka sobie błędy w obu skokach. "Skiepściłem podejście do lądowania"

W pierwszej serii skok, a w zasadzie przede wszystkim lądowanie Kubackiego mogło przyprawić o problemy z sercem. Skoczek szybko nabrał wysokości i spadał już z naprawdę sporego pułapu. - Skok był daleki, przyzwoity. Dobrze to siadło z progu i rzeczywiście timing był lepszy. Kierunek też, wszystko zarotowało i aż chciało lecieć. Trochę skiepściłem podejście do lądowania, moim zdaniem to był mój błąd. Dlatego tak przysiadłem i śmiałem się, że muszę trochę nogi potrenować teraz, żeby nie mieć problemu z ustaniem takich skoków. I żeby ten telemark ładniej wyglądał - wskazuje Kubacki.

Już po pierwszej serii lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przegrywał zarówno z Granerudem, jak i Żyłą. Ostatecznie po drugim też żadnego z nich nie wyprzedził. - Zdarzały mi się błędy. W pierwszej serii źle podszedłem do lądowania i ono samo nie było najlepsze. Na tym straciłem na pewno sporo punktów, a w drugiej rundzie był to po prostu skok spóźniony. Gdyby nie to, mogłoby być o kilka ładnych metrów dalej. Chociaż telemark się poprawił, o tyle dobrze, taki plus. Jestem świadom tych błędów, ale cieszę się z tego świetnego startu Turnieju dla nas - śmieje się skoczek.

Stoch aż wybuchł śmiechem. Przedziwna sytuacja przed jego skokiem. Trener zły na FIS

Stoeckl zastosował pokerową zagrywkę dla Graneruda. Kubacki się nie doczekał. "Może trener nie chciał ryzykować"

Granerud sporo zyskał na odważnym ruchu swojego trenera - Alexander Stoeckl w obydwu seriach był tak pewny formy Norwega, że poprosił o obniżenie mu belki. Przez to Granerud walczył o dodatkowe punkty, a jego dyspozycja i tak pozwalała mu odlatywać rywalom.

Czy tego samego od Thomasa Thurnbichlera, szkoleniowca Polaków, oczekiwał Kubacki? - Cóż, czekałem na to obniżenie belki, patrzyłem, czy ona nie idzie w dół, ale się nie doczekałem. Pojechałem tak, jak było. Czy mogłoby to coś zmienić? Zawsze lepiej jest skoczyć ten metr bliżej, a ładniej wylądować i dostać jeszcze punkty za belkę. Myślę jednak, że sytuacja na skoczni zmieniała się jednak zbyt dynamicznie i może trener nie chciał po prostu ryzykować takiego ruchu w pierwszym konkursie. Można było trafić na warunki, moment, kiedy byłoby słabiej, a wystarczy nie dolecieć pół metra do potrzebnej odległości i punktów za belkę nie ma. To jest ciężkie do zadecydowania w takiej chwili i możemy sobie teraz gdybać. Tego już nie dojdziemy - twierdzi Polak.

Kapitalni Kubacki i Żyła, ale Granerud był kosmiczny! Polskie podium w Oberstdorfie

Kubacki wyleciał do Żyły, a ten zaskoczył go swoją radością. "Czułem go już po swoim skoku"

Kubacki przegrał rywalizację z Żyłą, choć jego wynik odebrał bardzo pozytywnie. I chyba przestraszył się jego reakcji na własny dobry rezultat w konkursie, bo jego kolega z drużyny znów był w swoim świecie, a do tego bardzo ekspresyjny. - Czułem go tu na dole już po swoim skoku. Cieszę się, że miałem kask na głowie - znów śmieje się Kubacki.

- Będziemy walczyć na skoczni, to oczywiste, ale poza nią jesteśmy kolegami. Cieszymy się z sukcesu drugiego. Wyleciałem po jego skoku do niego, żeby się cieszyć razem z nim. I nie interesowało mnie już, czy będę drugi, czy trzeci, pal sześć. Sama sytuacja, bo po jego skoku było już wiadomo, że będzie dwóch Polaków na podium. A to powód do wielkiej radości. Piotrek nad wyraz wylewnie się cieszył, ja jestem trochę spokojniejszy, ale chociaż się to jakoś wyrównuje - dodaje skoczek.

Granerud poza zasięgiem? Kubacki mówi: nie. "Gdybyśmy tych błędów nie popełniali"

Co myśli o przewadze Halvora Egnera Graneruda? - Z dzisiejszymi skokami wyniki konkursu pokazały, że nie był do złapania, ale myślę, że gdybyśmy tych błędów nie popełniali, to jak najbardziej. Nie jesteśmy jednak maszynami, błędy mogą się zdarzyć. Mam świadomość tego, co zrobiłem źle, a pomimo tego stałem na podium, więc to super sytuacja - mówi Kubacki.

- Nic się tutaj dzisiaj nie zamknęło ani nie zadecydowało. Naprawdę każdego dnia w tym Turnieju coś się może zmienić. Tu nie ma co wróżyć z kuli, tu trzeba przyjść dobrze przygotowanym na skocznię i zrobić swoje najlepiej, jak się da, skupić się na tym. Wszystko okaże się na koniec. Nie mamy wpływu na miejsce i z tym czasem trzeba się pogodzić - podsumowuje.

Kubacki odskoczył. Jest pięknie. Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ

Teraz Ga-Pa. Kubacki ma stamtąd dobre wspomnienia i rekord. "Czuję się tam dobrze"

W piątek rywalizacja przenosi się z Oberstdorfu do Garmisch-Partenkirchen. - Na każdej skoczni czuje się dobrze, ale tak się poukładało, że na tych w Garmisch-Partenkirchen i Bischofshofen mam rekordy. Jak widać dzisiaj nie udało się dorzucić kolejnej, żartuję, że trzeba żałować i próbować za rok. W Ga-Pa czuję się dobrze, tam się fajnie skacze. Nastawiam się na wielu kibiców, ładną pogodę i dobre skoki - zapewnia Dawid Kubacki.

W Ga-Pa kwalifikacje zaplanowano na sobotę, 31 stycznia o godzinie 14:00. O 11:45 rozpoczną się oficjalne serie treningowe. W niedzielę skoczkowie zaczną dzień od serii próbnej o 12:30, a pierwsza runda drugiego konkursu 71. TCS ruszy o 14:00. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.