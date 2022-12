Wymarzony debiut 18-latka w Turnieju Czterech Skoczni

Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w pierwszym konkursie 71. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Polak w pierwszej serii rywalizował w parze KO z Amerykaninem Erikiem Belshawem. Starcie zdecydowanie wygrał trzykrotny złoty medalista olimpijski, jednak dobra postawa zaledwie 18-letniego Belshawa pozwoliła mu również wystąpić w drugiej serii konkursu jako "Lucky loser" (szczęśliwy przegrany).

Wymarzony start Belshawa

Amerykanin zadebiutował w zawodach Pucharu Świata niespełna dwa tygodnie temu. Zawodnik pojawił się na skoczni w Engelbergu 17 grudnia, jednak nie udało mu się zdobyć pierwszych punktów w karierze. Zaledwie dzień później, w drugim szwajcarskim konkursie Belshaw osiągnął już zamierzony cel i awansował do drugiej serii konkursu, zajmując 24 miejsce.

Tore Sneli, trener amerykańskich skoczków, postanowił włączyć go do kadry na Turniej Czterech Skoczni. Pierwszy skok podczas konkursu w Oberstdorfie był bardzo dobry. Zawodnik skoczył 124.5 metra. Nie pozwolił mu to pokonać Kamila Stocha, ale Amerykanin zakwalifikował się do drugiej serii z pozycji "szczęśliwego przegranego".

Druga próba Belshawa była nieco gorsza. 18-letni zawodnik skoczył 113,5 metra, co spowodowało, że spadł ostatecznie z 20. na 26. miejsce. Mimo to, debiut Amerykanina został zauważony przez dziennikarzy i ekspertów.

- Swoją drogą taki Erik Belshaw... Masz 18 lat, debiutujesz w Turnieju Czterech Skoczni w parze z Kamilem Stochem - w zmiennych warunkach - i wskakujesz do finału na 20. miejscu - napisał na Twitterze dziennikarz Eurosportu Dominik Formela

Belshaw pokazał się podczas czwartkowego konkursu zdecydowanie lepiej, niż 19-letni reprezentant Polski Jan Habdas, który również debiutował w Turnieju Czterech Skoczni. Polski skoczek nie zakwalifikował się do drugiej serii, skacząc tylko 105,5 metra. Zawodnik zakończył rywalizację na odległej, 49 pozycji. Gorzej skoczył tylko Japończyk Junshiro Kobayashi. - Jest mi po prostu wstyd. Chciałem pokazać swój talent, ale chyba aż za bardzo. Lepsze jest wrogiem dobrego – powiedział w rozmowie z TVN-em. - Chciałem za bardzo. A szkoda, bo jak zobaczyłem skok rywala, to szanse były. Nawet przy moim normalnym skoku – powiedział cytowany przez dziennikarza TVP Sport Mateusza Lelenia.

1 stycznia drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen (HS-142). Potem rywalizacja przeniesie się do Austrii - 4 stycznia w Innsbrucku (HS-128) oraz 6 stycznia w Bischofshofen (HS-142).

