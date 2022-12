Eisenbichler załamany. Może podjąć zaskakującą decyzję. "Wszystko poszło źle"

Ostatnie miesiące nie były zbyt udane dla Markusa Eisenbichlera. Skoczek od początku sezonu zdobył zaledwie 116 punktów w Pucharze Świata i zajmuje dopiero 17. miejsce klasyfikacji generalnej. Niemiec fatalnie rozpoczął także zmagania podczas Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeremy Sochan porównany do gwiazdy NBA. "W tym wieku to imponujące"

Eisenbichler rozważa wycofanie się z Turnieju Czterech Skoczni

Eisenbichler sensacyjnie przegrał rywalizację z tureckim zawodnikiem Fatihem Ardą Ipcioglu. Skoczek zdobył zaledwie 112.3 pkt, lądując na 115 metrze. Jego rywal skoczył dwa metry dalej (115,4 pkt) i bezpośrednio awansował do drugiej serii, w której zabrakło Niemca. W związku z tym rozczarowującym wynikiem zawodnik rozważa przedwczesne wycofanie się z Turnieju Czterech Skoczni.

- Wszystko poszło źle. Muszę porozmawiać z trenerami o tym, czy dalsza rywalizacja ma sens. To po prostu nie jest miłe. Muszę pomyśleć, co jeszcze mogę zrobić. Lubię Garmisch, ale tak naprawdę lubię też Oberstdorf - powiedział w rozmowie z ZDF.

Wynik Eisenbichlera jest naprawdę rozczarowujący. Po raz pierwszy od 2015 roku zabrakło go w drugiej serii zawodów w Oberstdorfie. Wówczas pierwszy etap zakończył na 41. miejscu.

Hit! Radiowóz niemieckiej policji rozkręca imprezę na TCS w Oberstdorfie [WIDEO]

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Eisenbichler bardzo słabo spisał się również w kwalifikacjach do zawodów w Oberstdorfie, gdzie zajął dopiero 25. miejsce, osiągając odległość 127,5 metra. - Nienawidzę takiego skakania. Ten skok był dramatyczny. Kończy mi się cierpliwość do tego sportu. Nie życzę nikomu tego uczucia. Co za g***o - powiedział w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild".

Jeśli Niemiec zdecyduje się kontynuować zmagania, to już w sobotę stanie przed szansą do rehabilitacji. Tego dnia odbędą się kwalifikacje do noworocznych zawodów w Garmisch-Partenkirchen.

W Oberstdorfie zrobiło się niebezpiecznie. Jest reakcja organizatorów